El último tren de la Juventus para reengancharse al título pasa por Nápoles

La Juventus de Turín, séptima clasificada del campeonato italiano, visita en la 14ª jornada de Serie A al vigente campeón y colíder Nápoles, casi un último tren para que los Bianconeri se reenganchen a la lucha por el Scudetto.

A cinco puntos de napolitanos y del AC Milan, que arrancan el fin de semana en lo alto de la tabla, la Juve llega al estadio Diego Armando Maradona luego de tres victorias consecutivas, aunque solo una de ellas en el campeonato italiano.

"Jugamos cada vez mejor, veo el progreso", insistió el entrenador Luciano Spalletti tras clasificar a cuartos de final de la Coppa de Italia contra Udinese (2-0). Ese triunfo llegó precedido por las victorias contra Bodo/Glimt en Liga de Campeones y contra Cagliari en Serie A.

Una racha que supone la mejor serie de partidos de la "Vecchia Signora" desde su arranque de temporada, cuando sumó tres victorias en las tres primeras fechas de campeonato.

Entre medias, atravesó un periodo de más de un mes sin victorias, que llevó al despido del croata Igor Tudor y al nombramiento de Spalletti, exentrenador del Nápoles.

En el banquillo del sur de Italia, Spalletti logró en 2023 el ansiado tercer Scudetto del club, tras una espera de más de 30 años. Los tiffosi napolitanos no tuvieron que esperar tanto para volver a sentirse campeones, tras recuperar el título el año pasado, a las órdenes de Antonio Conte.

El partido también servirá de reencuentro para Conte, quien como entrenador de la Juventus dominó el Calcio entre 2012 y 2014, con tres títulos consecutivos.

Para asaltar Nápoles, Spalletti no podrá contar ni con el atacante serbio Dusan Vlahovic ni con el defensa Federico Gatti, lesionados.

El otro líder de la Serie A, el AC Milan, cerrará la jornada el lunes en la cancha del Torino (13º), que acumula cinco partidos sin ganar.

Otro de los encuentros más atractivos del fin de semana enfrentará al Inter de Milán (3º, 27 puntos) y al ambicioso Como (5º, 24 puntos), entrenado por Cesc Fabrègas, entrenador que estaba entre los candidatos a ocupar el banquillo del Inter, que finalmente se decantó por el rumano Cristian Chivu.

Por su parte, la Roma (4º, 27 puntos), que ha perdido dos de sus últimos cuatro encuentros de Serie A, tratará de relanzar su candidatura al Scudetto en Cagliari, equipo en crisis tras nueve jornadas sin ganar (5 derrotas y 4 empates) y que cayó eliminado de la Coppa entre semana contra el Nápoles en los penales.

Programa de los partidos de la 14ª jornada de la Serie A y clasificación:

- Sábado:

(14h00 GMT) Sassuolo - Fiorentina

(17h00 GMT) Inter - Como

(19h45 GMT) Hellas Verona - Atalanta

- Domingo:

(11h30 GMT) Cremonese - Lecce

(14h00 GMT) Cagliari - Roma

(17h00 GMT) Lazio - Bolonia

(19h45 GMT) Nápoles - Juventus

- Lunes:

(14h00 GMT) Pisa - Parma

(17h00 GMT) Udinese - Génova

(19h45 GMT) Torino - Milan

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Milan 28 13 8 4 1 19 9 10

2. Nápoles 28 13 9 1 3 20 11 9

3. Inter 27 13 9 0 4 28 13 15

4. Roma 27 13 9 0 4 15 7 8

5. Como 24 13 6 6 1 19 7 12

6. Bolonia 24 13 7 3 3 22 11 11

7. Juventus 23 13 6 5 2 17 12 5

8. Lazio 18 13 5 3 5 15 10 5

9. Udinese 18 13 5 3 5 14 20 -6

10. Sassuolo 17 13 5 2 6 16 16 0

11. Cremonese 17 13 4 5 4 16 17 -1

12. Atalanta 16 13 3 7 3 16 14 2

13. Torino 14 13 3 5 5 12 23 -11

14. Lecce 13 13 3 4 6 10 17 -7

15. Cagliari 11 13 2 5 6 13 19 -6

16. Génova 11 13 2 5 6 13 20 -7

17. Parma 11 13 2 5 6 9 17 -8

18. Pisa 10 13 1 7 5 10 18 -8

19. Fiorentina 6 13 0 6 7 10 21 -11

20. Hellas Verona 6 13 0 6 7 8 20 -12

