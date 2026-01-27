El último viaje de Patriots al Super Bowl podría coronar una remontada improbable

Hay algo especial con los quarterbacks de segundo año de los Patriots de Nueva Inglaterra y los juegos de playoffs en la nieve.

En la temporada 2001, Tom Brady y Nueva Inglaterra estaban perdiendo contra los Raiders de Oakland al final de la ronda divisional de su primer juego de postemporada, cuando un aparente balón suelto fue anulado por la poco conocida —y desde entonces abolida— "Regla del Tuck".

Brady aprovechó su segunda oportunidad y llevó a los Patriots a posición de gol de campo para que Adam Vinatieri empatara el juego, luego guió a Nueva Inglaterra a una patada ganadora en tiempo extra para iniciar la carrera de la franquicia hacia su primer título de Super Bowl.

En el juego de campeonato de la AFC del domingo, fue el turno de Drake Maye, de 23 años, cuando anotó el único touchdown de los Patriots en una carrera de seis yardas en su victoria 10-7 sobre los Broncos de Denver en condiciones nevadas para enviarlos de regreso al juego por el título por primera vez desde la temporada 2018.

El siguiente paso es un viaje a Santa Clara, California, para una revancha del Super Bowl 49 contra los Seahawks de Seattle y una oportunidad de culminar un improbable cambio de un año en su primera temporada bajo el entrenador Mike Vrabel. Los Patriots (17-3) son solo el sexto equipo en llegar a un Super Bowl después de ganar cinco o menos juegos en la temporada anterior (4-13).

"Tienes que creer en las cosas, a veces antes de poder verlas", dijo Vrabel.

Será un lugar familiar para Maye, un nativo de Carolina del Norte, quien asistió al Super Bowl 50 en Santa Clara como espectador con su padre. Los ánimos de Maye no pudieron llevar a Cam Newton y los Panthers de Carolina a una victoria ese día.

Pero diez años después, regresará con su propia oportunidad de levantar el Trofeo Lombardi.

"Es bastante genial cerrar el círculo, regresar aquí diez años después, y creo que es un momento especial para todo este equipo", dijo Maye.

Maye calificó la victoria del domingo como "valiente" y elogió continuamente a sus compañeros de equipo después de que el candidato a Jugador Más Valioso de la NFL completara solo diez de 21 pases para un mínimo de temporada de 86 yardas. Pero fue respaldado por una defensa que no permitió un punto en diez series consecutivas después de permitir un touchdown en el primer cuarto al QB suplente de los Broncos, Jarrett Stidham.

Esto ayudó a Nueva Inglaterra a obtener su primera victoria de playoffs en Denver después de perder en sus cuatro intentos anteriores.

“Respeto y aprecio lo que hizo la dinastía de los Patriots, y desafortunadamente, no lograron algunas victorias aquí, pero cambiamos esa narrativa y esperamos llevar nuestro mejor fútbol a Santa Clara. Eso será bastante especial”, dijo Maye.

Está funcionando

Nueva Inglaterra continúa prosperando como visitante y mejoró a 9-0 fuera de Massachusetts esta temporada.

Necesita ayuda

El mal tiempo ciertamente jugó un papel en la baja puntuación de los Patriots el domingo. Pero diez puntos y 3.2 yardas por jugada no serán suficientes en el Super Bowl contra un equipo de los Seahawks que está promediando 36 puntos por juego en los playoffs.

"Es difícil encontrar formas de ganar, especialmente en la postemporada. Nunca se verá bien. Terminó 10-7 esta semana. El objetivo del juego es anotar más que los oponentes", dijo el receptor abierto Stefon Diggs.

