El ultraderechista José Antonio Kast es oficialmente proclamado presidente electo de Chile

SANTIAGO (AP) — El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclamó oficialmente el lunes al ultraderechista José Antonio Kast como el presidente electo del país, después de que se impusiera con casi el 60% de los votos en la segunda vuelta electoral del pasado diciembre.

Kast, líder del Partido Republicano, fue elegido el nuevo gobernante del país sudamericano al conseguir 58,17% de los votos frente a 41,83% logrado por la candidata oficialista de izquierda Jeannette Jara el 14 de diciembre.

El ultraderechista recibió el acta de proclamación para estar al mando de Chile en el periodo 2026-2030 durante un acto celebrado en la sede del Tricel en Santiago al que asistieron los representantes de todos los partidos políticos, a excepción de los líderes del Partido Comunista.

“El Tribunal Calificador de Elecciones... ha declarado válido y ajustado de derecho el proceso electoral llevado a cabo con motivo de la segunda votación para presidente de la República”, anunciaron los magistrados, poniendo fin al ciclo electoral iniciado el año pasado.

Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, asumirá el poder el próximo 11 de marzo, cuando recibirá la banda presidencial de manos del saliente presidente chileno, el izquierdista Gabriel Boric, tras ser elegido en su tercer intento por ocupar el sillón presidencial gracias a sus promesas de mano dura para hacer frente al crimen organizado y controlar la inmigración irregular.

Con su elección, Chile ha consolidado el giro a la derecha más pronunciado de su historia desde el regreso de la democracia en 1990, sumándose además a una tendencia global de ascensión de gobiernos de derecha que ha ganado fuerza con un discurso que promueve el orden público y el control de las fronteras.

Kast se perfila además como un importante aliado regional del presidente estadounidense Donald Trump en momentos en que Estados Unidos busca intensificar su influencia en América Latina.

Tras la ceremonia de proclamación, Kast hizo un guiño a su homólogo estadounidense al manifestar su apoyo al ataque de Estados Unidos a Venezuela y a la captura del presidente Nicolás Maduro durante un operativo el sábado que ha generado controversia y prendido las alertas de otros países.

El sábado, Kast ya había calificado como una “buena noticia” la detención de Maduro, pero cuando este lunes volvió a defender su postura evitó comentar el discurso de Trump y no quiso profundizar en el operativo de Estados Unidos.

El presidente electo señaló que la situación en el país caribeño tendrá que ser resuelta por “los venezolanos y por los organismos internacionales”.

“Nosotros lo que buscamos hoy día es que se respete la dignidad de todas las personas en Venezuela, que haya de alguna manera una transición para llegar a la democracia plena en Venezuela, y eso tendrá que ser resuelto por los venezolanos y por los organismos internacionales que colaboren en esto”, dijo en una rueda de prensa.

Los dichos de Kast chocan con la postura oficial adoptada por la administración de Boric, quien condenó el sábado duramente las acciones de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Maduro.

“Hoy es Venezuela. Mañana podría ser cualquier otro”, dijo Boric sobre el operativo que, consideró, "sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global”.

Kast, no obstante, evitó polemizar con su predecesor y reafirmó su compromiso de administrar el país de una forma armoniosa y “con respeto siempre” a fin de atender las demandas más urgentes de la ciudadanía.

“Esperamos que, teniendo diferencias, podamos avanzar en aquellas urgencias sociales que nos convocan a todos”, remató.