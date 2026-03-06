El único participante iraní en Paralímpicos se ve obligado a renunciar por el conflicto en Oriente Medio (IPC)

El único deportista que iba a representar a Irán en los Juegos Paralímpicos de invierno de Milán-Cortina se vio obligado a renunciar debido a la guerra que tiene lugar actualmente en Oriente Medio y que le impide viajar a Italia, anunció este viernes el Comité Paralímpico Internacional

"Es realmente decepcionante para el deporte mundial, y sobre todo para Aboulfazl Khatibi, que no pueda acudir en condiciones de seguridad a sus terceros Juegos Paralímpicos de invierno en Milán-Cortina 2026", lamentó Andrew Parsons, presidente de la instancia, a unas horas del inicio de la ceremonia inaugural que tendrá lugar en Verona, sin representante ni bandera de Irán