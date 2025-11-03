El único superviviente del accidente de Air India, en junio pasado, afirma vivir traumatizado

El único superviviente del accidente de Air India que causó 260 muertes en junio de 2025 afirmó vivir traumatizado, en una entrevista difundida este lunes por LA NACION.

"Dios me dio la vida, pero me quitó toda mi felicidad", afirma Vishwash Kumar Ramesh, de 39 años, que cuenta además haber "perdido todo" en esa catástrofe y que debe "luchar" cada día.

"Soy el único superviviente. Todavía no puedo creerlo. Es un milagro", añade este británico de origen indio, que vive en Leicester (centro de Inglaterra).

En la entrevista, Vishwash Kumar Ramesh relata el trauma que sufre desde el accidente del Boeing 787 Dreamliner, que se estrelló durante el despegue en Ahmedabad, en el noroeste de la India.

El hermano menor de Vishwash Kumar Ramesh estaba entre los fallecidos en ese vuelo del 12 de junio de 2025 con destino a Londres.

El único superviviente del accidente estaba sentado en la parte delantera izquierda del avión, muy cerca de una de las salidas de emergencia.

Las imágenes que lo mostraban caminando, aturdido, cerca de los restos del avión dieron la vuelta al mundo.

Vishwash Kumar Ramesh, que es incapaz de dormir más de tres o cuatro horas por las noches, describió su dolor mental, así como su sentimiento de soledad.

El único superviviente también cuenta sus problemas físicos, en las rodillas, el hombro, la espalda y el brazo, debido a las quemaduras.

"Me quedo sentado solo en mi habitación, sin hablar con mi esposa ni con mi hijo. Lo que más me gusta es estar solo en casa", relata.

En total, 241 personas iban a bordo del Boeing 787 de Air India cuando el aparato se estrelló.

Además de los 241 pasajeros y miembros de la tripulación fallecidos, 19 habitantes de la ciudad murieron al estrellarse el avión sobre su barrio.

En un informe preliminar publicado en julio, la Oficina India de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) reveló que el suministro de queroseno a ambos motores del avión se había interrumpido justo después del despegue.

Esa interrupción provocó una brusca pérdida de potencia del aparato, que cayó sobre edificios cercanos al aeropuerto.

ctx-psr/mb