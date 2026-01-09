El unicornio chino de la IA MiniMax se dispara en su salida a bolsa en Hong Kong

El valor de las acciones de la empresa emergente china de inteligencia artificial MiniMax se disparó hasta un 78% en su debut bursátil en Hong Kong el viernes, en una operación con la que recaudó US$ 619 millones.

El exitoso debut indica que la fuerte demanda de los inversores está premiando a este sector en rápido desarrollo en el gigante asiático.

Este repunte se produjo además un día después de que las acciones de su rival, Zhipu AI, creadora de la herramienta Z.ai, cerraran con una ganancia de más del 12% en su primera jornada bursátil, tras una oferta pública (OPI) inicial de US$ 558 millones.

Estas operaciones de los gigantes chinos preceden a cualquier posible anuncio de salida a bolsa por parte de las estadounidenses OpenAI, creadora de ChatGPT, o de Anthropic, conocida por el chatbot Claude.

MiniMax, creada en 2022, tiene 200 millones de usuarios y varias aplicaciones, entre ellas su generador de video insignia Hailuo AI.

Su director ejecutivo, Yan Junjie, es un exdirectivo de la empresa líder de software de IA SenseTime, que ahora figura en la lista negra del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

El avance y la aplicación de la IA "dependen de la innovación tecnológica continua, pero aún más de la inclusión y la apertura de todo el proceso", dijo Yan en la ceremonia de lanzamiento el viernes.

MiniMax indicó que los ingresos de la OPI se utilizarán para investigación durante los próximos cinco años, con el fin de desarrollar modelos básicos y productos nativos de IA.

El equipo de esta "startup" incluye a investigadores que anteriormente trabajaron para gigantes tecnológicos como Google, Microsoft, Alibaba y DeepSeek.