El uno a uno del Real Madrid-Osasuna de la final de la Copa del Rey

Esta es la comparativa del uno a uno en el posible once titular que ofrecerán el Real Madrid y el CA Osasuna este sábado (22.00 horas) en la final de la Copa del Rey 2022/23, que se disputará en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Courtois vs Sergio Herrera.

Si sus equipos están en la final de la Copa es gran parte por sus actuaciones individuales. Tanto Thibaut Courtois como Sergio Herrera han realizado paradas ganadoras en su andadura en la Copa, y así lo reflejan los datos. El belga evita 0,65 goles por partido por los 0,58 del portero de Osasuna.

También tienen números muy similares en el porcentaje de paradas, aunque eso sí, favorable al meta del Real Madrid por un 80% ante el 77% de Herrera. En el único apartado que el portero de Osasuna supera a Courtois es en su juego de pies. El de Osasuna tiene una precisión en el balón largo del 51% por el 23% de su rival.

Carvajal vs Moncayola.

El puesto de lateral derecho de Osasuna en esta Copa lo ha ocupado Moncayola. Un 'invento' de Arrasate que le ha funcionado a las mil maravillas. Entre otros, el canterano de Tajonar fue capaz de parar a Nico Williams en las semifinales, y en la final será el encardo de hacer lo propio con Vinicius. En el Real Madrid, un veterano curtido en mil batallas: Dani Carvajal.

El rendimiento de ambos en Copa es similar. Los dos poseen un número alto de intercepciones cada 90 minutos, con 2,5 por parte del rojillo, y 2,8 del madridista. Mocayola tiene mejores números en cuanto a las veces que fue regateado y en de ocasiones creadas (0,74 por 0,47), mientras que el lateral del Real Madrid es mejor en la precisión en el pase (91% por 75%).

Militao vs David García.

Son los dos 'jefes' de la defensa de sus respectivos equipos. David García es el gran baluarte defensivo de Osasuna y Militao está cuajando su mejor campaña desde su llegada al Real Madrid. Las estadísticas de ambos señalan que el capitán rojillo es superior al brasileño en el juego aéreo ya que se ha impuesto en el 71% de los duelos aéreos por el 66% de Militao. Además, también sale vencedor en más duelos por partido que el madridista, 2,94 por 2,07 cada 90 minutos.

Donde Eder Militao destaca es en la construcción de juego, con un 61% de precisión en el pase largo y 88% en pase corto, por el 52% en largo y 80% en corto del nuevo internacional español.

Rüdiger vs Aridane.

Partieron al inicio de temporada como suplentes, pero los dos llegan a esta final con la vitola de titulares. Aridane destaca en el pase largo, con un 60% de acierto, guarismo ligeramente superior al de Rüdiger (56%). El central español también es más seguro con el balón en los pies a la hora de no conceder pérdidas en zonas peligrosas, aspecto en el que el alemán debe mejorar.

Aunque si nos fijamos en datos meramente defensivos, el internacional es superior al canario en porcentaje de veces que fue regateado (29% por 32%) y duelos aéreos ganados (69% vs 66%), mientras que Aridane mejora a Rudiger en intercepciones cada 90 minutos (1,3 ante 0,9) y 'tackles' (1,2 vs 0,9).

Camavinga vs Juan Cruz.

Dos jugadores que en el inicio de sus carreras no eran laterales izquierdos, pero que las necesidades de sus equipos les han llevado a esa demarcación. Son muy diferentes, ya que Cruz tiene un perfil defensivo muy marcado, mientras que Camavinga ha evidenciado que desde el lateral también se puede tener peso en la construcción ofensiva del equipo. Eso sí, los datos dan una victoria contundente al merengue.

El francés es mejor en datos defensivos como recuperaciones (5,2 por 1,9), porcentaje de veces que fue regateado (37% vs 42%), y también en ofensivos como son progresiones con balón (12,2 ante 9,6) y regates completados (1,4 vs 0,5). De hecho, en el único aspecto en el que Juan Cruz es mejor es en el centro, con un 25% de centros completados por el 0% del francés.

Kroos vs Torró.

Si Ancelotti y Arrasate tienen una prolongación en el campo son ellos. El jugador alicantino es de un corte más defensivo que el alemán, que más allá de hacer la labor de pivote defensivo es el encargado de catalizar el juego del Real Madrid.

Kroos crea y distribuye más y con mayor precisión que Torró, siendo el balón largo la mayor diferenciación entre uno y otro, 10,4 pases precisos largos del madridista por 1,5 del rojillo. Por otro lado, el oficio de Torró hacen que su porcentaje de veces que fue regateado sea inferior al de Kroos (28% vs 44%) y que su eficacia en las áreas sea mayor (4,8 ante 0,8).

Ceballos vs Moi Gómez.

Los 'cerebros' de sus respectivos equipos, aunque está por ver si juega finalmente Modric. Ceballos es quien tiene mejores números en esta Copa del Rey y mejora los registros de Moi Gómez en acierto de pases (92% vs 83%), pases largos por partido (4 frente a 3,6) e incidencia en goles esperados (0,6 ante 0,4), además de apartados defensivos como intercepciones (2 vs 0,7) y 'tackles' (3 ante 1,6). Los únicos apartados en los que el de Osasuna mejora al canterano del Betis es en ocasiones creadas (3 vs 2) y conservación de la posesión (es robado 0,8 veces cada 90 minutos por las 1,5 de Ceballos).

Fede Valverde vs Aimar Oroz.

El 'todocampista' de Ancelotti ante el enésimo talento de Tajonar. Fede Valverde es el pulmón del Real Madrid. Aparece por todas las partes del campo, destacando tanto en tareas defensivas y ofensivas, lo que le hace superar en registros a Aimar Oroz en todos los apartados estadísticos. El uruguayo es superior en acierto de pases, conservación de balón, 'tackles' y uno contra uno en defensa, teniendo solamente peor rendimiento que el canterano de Osasuna en regates completados, ocasiones creadas y contribución en goles esperados.

Vinicius vs Abde.

Son los dos grandes agitadores de sus equipos. El brasileño es ya uno de los mejores jugadores del mundo, algo con lo que sueña el marroquí, pero en los datos estadísticos de ambos en esta Copa del Rey no están tan lejos el uno del otro. Vinicius ha marcado 3 goles por 2 de Abde, aunque, en términos de finalización, los datos del africano son mejores, ya que remata más veces por partido (3,1 por 2,3) y toca más el balón en área rival (9,1 acciones por 7,9).

Además, el internacional marroquí también completa más regates cada 90 minutos (4,1 vs 3,2). Sin embargo, es la calidad de las acciones la que decanta la balanza en favor de Vinicius, que participa en 0,6 goles esperados por 0,4 de Abde, realizando 1,8 pases clave por los 1,4 del rojillo.

Rodrygo vs Rubén García.

La banda derecha de Real Madrid y Osasuna llevan sus nombres en esta Copa. Ambos han visto dos veces puerta en la competición y son armas importantes en sendos ataques, aunque diferentes ya que Rodrygo es un extremo más desequilibrante y vertical, por ello tiene mejores números en regates completados (3,2 vs 0,2), remates (1,8 ante 1,2) y acciones en área rival (6,4 por 2,3).

Sin embargo, los guarismos de Rubén García son superiores en tareas de creación, teniendo más trascendencia en el juego de su equipo que el brasileño. El rojillo completa más centros (0,8 vs 0,3), realiza más pases en el área rival (1,7 ante 0,6) y participa más en los acciones de peligro de su equipo, con un 0,7 de incidencia en goles esperados por el 0,4 de Rodrygo.

Benzema vs Kike García.

Pichichi copero frente a Balón de Oro. A priori un duelo muy desigual, pero el delantero rojillo está cuajando una de las mejores Copas del Rey de su vida con cinco goles, uno más que el francés en la competición. Además, el delantero osasunista tiene mejores números que el internacional en remates (3,7 vs 2,2), acciones en el área rival (5,4 ante 4,7) y goles esperados (0,5 frente a 0,3).

Sin embargo, Benzema tiene mejores guarismos en la distribución con un 86% de acierto en pases por el 80% de Kike García, con una media de 0,7 pases clave ante los 0,4 del delantero de Osasuna.

Europa Press