El uruguayo Arambarri marca el gol del Getafe en empate ante Alavés (1-1)

El Getafe no pasó del empate a uno ante el Alavés este miércoles en el Coliseum, en la 6ª jornada de LaLiga, pese a adelantarse con un tanto del uruguayo Mauro Arambarri.

El centrocampista de 29 años, que llegó al conjunto de la periferia de Madrid en 2017, aprovechó en el minuto 63 un rechace tras un disparo lejano de su compañero Luis Milla para hundir el balón en la red.

Pero ocho minutos después, Ander Guevara enmudeció a los aficionados locales con un zurdazo a la salida de un córner.

Con este resultado, el Getafe se sitúa en la sexta posición, con diez puntos, mientras que el Alavés es noveno con 8 unidades.

Más tarde este miércoles, el Atlético (12º, con 6 puntos) recibirá al Rayo Vallecano en el Metropolitano, en un partido crucial de los hombres de Diego Simeone si no quieren descolgarse de la pelea por el título. Los 'colchoneros' están a 12 puntos del líder Real Madrid, que se impuso el martes al Levante por 1-4 en el Ciutat de Valencia.

