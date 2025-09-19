El uruguayo Soca pasa a la final mundial de 5000 m, Ingebrigtsen sufre

El uruguayo Valentín Soca se clasificó para la final de 5000 metros del Mundial de atletismo de Tokio, este viernes en una serie en la que el noruego Jakob Ingebrigtsen, defensor del título, sufrió para sellar su billete.

Soca fue quinto en esa serie, con un tiempo de 13 minutos, 41 segundos y 80 centésimas, mientras que Ingebrigtsen quedó en la octava y última plaza de acceso a la final (13:42.15).

La presencia de Soca (23 años) entre los dieciséis mejores será la única del atletismo latinoamericano, ya que su compatriota Santiago Catrofe (13:17.26, décimo en la primera serie) y el mexicano Eduardo Herrera (13.51.29, decimoséptimo en la segunda) quedaron eliminados.

Ingebrigtsen, que presentó el peor crono del global de clasificados a la final, intentará defender el domingo el título mundial que logró en las dos ediciones anteriores.

El noruego llegó a la capital japonesa mermado por una lesión en el tendón de Aquiles en el inicio de la temporada al aire libre y ya fue la gran decepción en los 1500 metros, donde fue eliminado inesperadamente en su serie de la primera ronda.

Se clasificó sin apuros a la final el francés Jimmy Gressier (13:41.64, segundo de su serie), que buscará el doblete del fondo después de triunfar por sorpresa el pasado sábado en los 10.000 metros.

La principal eliminación de la ronda fue el sueco Andreas Almgren, plusmarquista europeo de la distancia.

Después de dominar toda la carrera, el hombre que fue bronce en 10.000 metros en este Mundial fue relegado en la última vuelta al noveno lugar, lo que lo dejaba fuera de los ocho clasificados.

