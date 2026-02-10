El USDA eleva la previsión para la cosecha de soja de Brasil

CHICAGO, EEUU, 10 feb (Reuters) - El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) elevó el martes su estimación para la producción brasileña de soja, que es una competencia para los agricultores estadounidenses en los mercados mundiales

La agencia espera que China, el mayor importador mundial de soja, compre más a Brasil en el primer semestre de 2026, ya que la producción récord y los precios competitivos promueven los envíos, según intermediarios

China compró alrededor de 12 millones de toneladas de soja estadounidense tras el deshielo de las relaciones entre Pekín y Washington a finales de octubre. Sin embargo, las compras fueron realizadas en su totalidad por las empresas estatales Sinograin y COFCO, ya que los precios más altos de Estados Unidos dejaron fuera a los comerciantes privados. El USDA estima una producción del principal exportador de soja del mundo de 180 millones de toneladas métricas en un informe mensual, frente a los 178 millones de toneladas métricas que pronosticaba en enero. Los analistas esperaban un aumento a 179,39 millones de toneladas métricas, según una encuesta de Reuters

La agencia mantuvo sin cambios su estimación de la cosecha de maíz de Brasil respecto de enero, en 131 millones de toneladas métricas, pese a que los analistas esperaban un aumento a 132,58 millones de toneladas

Las condiciones climáticas favorables han beneficiado a la soja de Brasil. La semana pasada, las consultoras StoneX y Celeres también elevaron sus previsiones para la producción del país, citando rendimientos más altos de lo esperado

Por el contrario, el calor y la sequía han alimentado la preocupación sobre posibles pérdidas de cosechas en Argentina

El USDA mantuvo sus estimaciones para las cosechas de maíz y soja de Argentina en 53 millones de toneladas métricas y 48,5 millones de toneladas métricas, respectivamente. Los analistas esperaban, en promedio, ligeras reducciones. (Reporte de Tom Polansek. Editado en español por Javier López de Lérida)