El USDA mantiene perspectivas de exportación de soja de EE. UU. tras reanudación de ventas a China

Por Karl Plume

CHICAGO, EEUU, 9 dic (Reuters) -

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) mantuvo sin cambios su previsión de exportación de soja local en un informe mensual publicado el martes, después de que se reanudaron las ventas a China, que había evitado las compras durante meses en el contexto de una guerra comercial con Washington.

La agencia, sin embargo, elevó su pronóstico de exportación de maíz de Estados Unidos, ya que las ventas del grano han sido más fuertes de lo previsto. El USDA prevé 1.635 millones de bushels de exportaciones de soja en la campaña 2025/26, que finaliza el 31 de agosto. Las existencias finales también se mantuvieron sin cambios respecto al mes anterior en 290 millones de bushels.

Las exportaciones de maíz de Estados Unidos se estimaron en un récord de 3.200 millones de bushels, más que los 3.075 millones del mes anterior, mientras que los suministros de final de temporada se estimaron en 2.029 millones de bushels, o menos que la previsión del USDA del mes anterior de 2.154 millones. (Información de Karl Plume en Chicago. Editado en español por Javier López de Lérida)