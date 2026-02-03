El uso de etanol en Francia aumenta un 15% en 2025, impulsado por la demanda de gasolina

Por Sybille de La Hamaide

PARÍS, 3 feb (Reuters) - El consumo francés de etanol en gasolina aumentó un ⁠15% a 19 millones de ⁠hectolitros en 2025, debido a las mayores matriculaciones de automóviles de gasolina, y se espera que la tendencia continúe, informó el ⁠martes el grupo ‌de ​productores Bioethanol France.

El 60% del volumen total consumido en Francia el año ​pasado se produjo localmente a partir de remolacha azucarera, trigo, maíz y residuos ‌agrícolas, informó el grupo en una rueda ‌de prensa. El volumen restante procedía ​en su mayor parte de otras partes de la Unión Europea, indicaron.

El aumento del consumo de etanol fue superior al incremento del 5,6% del consumo total de gasolina en Francia el año pasado, ya que los consumidores se decantaron por el combustible más barato elaborado a partir de cultivos.

Francia registró 1,63 millones de autos de pasajeros en 2025, de ⁠los cuales el 74% eran de gasolina e híbridos, frente al 41% en 2015, lo ​que pone de relieve un importante cambio con respecto al diésel, que cayó del 58% al 6%, según datos de Bioetanol Francia.

"Si nos fijamos en el parque automotor, la demanda va a continuar", dijo a periodistas el secretario general de Bioethanol France, Sylvain Demoures.

El consumo del superetanol E85, más barato, que requiere un coche ⁠flex-fuel o un kit de conversión, descendió ligeramente en los últimos dos años a ​8,6 millones de hectolitros en 2025, tras un crecimiento continuo desde su lanzamiento en 2006.

"En 2022 se produjo un aumento debido a la preocupación causada por la subida de los ‍precios del combustible", explicó Demoures. "En 2025, el combustible era más barato, por lo que la cuestión del ahorro de costos era menos fácil de transmitir".

El acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, que incluye una gran cuota de importación de etanol que se introducirá gradualmente ​durante los cinco años siguientes a la aplicación del acuerdo, fue motivo de preocupación para los productores franceses, ya que se necesitaría un nuevo aumento de la demanda para absorberla.