El uso de T-Mobile del soporte de Rimini Street para sus aplicaciones SAP ayuda a permitir una diferenciación competitiva y una mejor experiencia del cliente

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para los productos de software de Oracle y SAP y socio de Salesforce, anunció hoy que T-Mobile, el proveedor de red 5G más rápido y confiable de los Estados Unidos cuyos ingresos anuales superan los $68,000 millones de dólares y más de 104 millones de clientes, continúa aprovechando el soporte de Rimini Street para maximizar el retorno de sus inversiones en software empresarial SAP desde que cambió al soporte de Rimini Street las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año en 2018.

T-Mobile’s Use of Rimini Street Support for its SAP Applications Helps Enable Competitive Differentiation and Enhanced Customer Experiences (Photo: Business Wire)

T-Mobile confía en Rimini Street como su socio confiable, al recibir el galardonado soporte de la empresa con gran capacidad de respuesta para todo su sistema SAP, incluido el soporte para las amplias personalizaciones de software de la organización que no estaban cubiertas por el soporte anual más caro del proveedor de software.

La plataforma SAP de T-Mobile se compone de más de 200 módulos SAP, se utiliza como sistema de registro para funciones financieras y operativas clave y es un componente crítico de la cartera de la cadena de suministro de-Mobile: una parte vital de la experiencia del cliente de la empresa. Desde el cambio de soporte de proveedores a Rimini Street, T-Mobile ha podido redirigir el presupuesto y los recursos para centrarse en la prestación de servicios y tecnologías con el objetivo de crear una diferenciación competitiva al satisfacer a sus clientes, en lugar de asignar recursos desperdiciados para mantener y gestionar su infraestructura SAP.

Cadena de suministro crítica para el compromiso y el éxito del cliente

Además de prestar servicios inalámbricos de voz y datos, T-Mobile es un minorista líder que vende una variedad de teléfonos y dispositivos a través de puntos de venta minoristas y es una de las plataformas bancarias móviles más grandes y de más rápido crecimiento en los Estados Unidos.

En un mercado de teléfonos móviles altamente competitivo y estandarizado, es fundamental ofrecer la mejor experiencia de compra posible a cada cliente, ya sea en línea o en la tienda. El mercado inalámbrico de consumo es dinámico y está en constante transformación, pero la pandemia de la COVID-19 cambió drásticamente las expectativas de marcas sobre los consumidores y cómo interactúan con las empresas en el futuro. La cadena de suministro de T-Mobile, que depende de su plataforma SAP para funciones operativas y financieras clave, es fundamental para apoyar aspectos críticos de la experiencia de sus clientes.

“La mayoría de las empresas ignoran el poder inherente de su cadena de suministro”, expresó Erik LaValle, Director Sénior de Productos y Tecnología para la Cadena de Suministro en T-Mobile. “En T-Mobile, es una parte vital de la experiencia del cliente y nos permite cumplir con nuestra promesa de marca. Es cómo el compromiso con nuestros clientes, al otorgarles lo que quieran, cuándo lo quieran y dónde lo quieran, se vuelve realidad”.

T-Mobile revisa regularmente su cartera de proveedores para evaluar la calidad del servicio y el valor proporcionado por sus proveedores de tecnología. Como parte de una revisión de cada uno de sus proveedores de tecnología, la empresa determinó la calidad del servicio que obtenían de SAP para el soporte de su sistema SAP de misión crítica, junto con el avance de la tecnología frente a los costos que pagaban anualmente, se consideró que ofrecía poco retorno de la inversión (Return On Investment, ROI) o valor.

Aunque estaban satisfechos con su sistema SAP, se requería demasiado tiempo, dinero y recursos internos para dar soporte y actualizar el sistema. Además, la empresa no tenía ningún interés en migrar a una plataforma completamente nueva, SAP S/4HANA, solo para mantenerse totalmente respaldada por el proveedor, y quería seguir aprovechando su sistema altamente personalizado que satisfacía sus necesidades empresariales actuales y que esperaba que lo siguiera haciendo a futuro y mitigando el riesgo y la interrupción empresarial en la preparación para su fusión con Sprint, otra gran empresa de telecomunicaciones.

“T-Mobile es un entorno muy complejo. Cuando vimos el servicio que recibíamos de SAP en comparación con el valor y la nueva funcionalidad ofrecidos, se redujo a si estábamos obteniendo o no un intercambio justo del proveedor por el soporte de nuestra plataforma madura y altamente funcional”, continuó LaValle. “Estimamos que SAP solo cubría entre el 20 % y el 30 % de nuestros problemas de soporte debido a nuestras personalizaciones, lo que significaba que el costo de cada solicitud de soporte presentada era de decenas de miles de dólares”.

Después de conocer y evaluar a Rimini Street y su modelo de soporte de alto valor y rentable que incluye asistencia para personalizaciones e ingenieros experimentados y soporte técnico que la empresa asigna a cada cliente, T-Mobile decidió cambiar su soporte SAP a Rimini Street. Esto permitió a T-Mobile extender la vida de su inversión en SAP y redistribuir los recursos internos de TI y los ahorros anuales a otras iniciativas de experiencia del cliente más estratégicas.

“Se volvió muy evidente que cambiar al soporte de Rimini Street nos ofrecía una alternativa más atractiva. A lo largo de nuestro compromiso con la empresa, sus miembros han tenido el equipo adecuado, en el lugar adecuado y en el momento adecuado. La transición inicial, los procedimientos y el modelo de soporte comprobado garantizaron un comienzo sin problemas. Todo lo que hicieron se centró en garantizar una transición a un modelo de trabajo que empezara a toda marcha. Solo Rimini Street proporciona la amplitud y la especificidad de la experiencia, la infraestructura de soporte expansible y la tecnología y los procesos avanzados necesarios para mejorar la continuidad del negocio y mitigar la exposición financiera y operativa para una organización de nuestro tamaño y escala”, expresó LaValle.

Acceso las 24 horas del día, los 7 de la semana, los 365 días del año a un equipo de expertos en SAP

Como todos los clientes de Rimini Street, T-Mobile cuenta con un Ingeniero de Soporte Primario asignado, respaldado por un equipo de expertos técnicos con un promedio de más de 20 años de experiencia en software SAP. Los clientes también se benefician de los acuerdos de nivel de servicio líderes en el sector de la empresa con tiempos de respuesta de 10 minutos para casos críticos de prioridad 1 y de 15 minutos para problemas de prioridad 2, además de análisis de nivel superior sobre estrategias que rodean la hoja de ruta de tecnología del cliente.

“Rimini Street ha realizado un gran trabajo de equilibrio entre cumplir de forma táctica y ser un socio estratégico”, concluyó LaValle. “Llevamos a cabo diálogos excelentes de forma regular sobre el futuro de la tecnología, la mejor forma de abordar nuestra futura hoja de ruta de TI y cómo podemos equilibrar nuestro cumplimiento interno con los servicios que presta Rimini Street para desarrollar nuestro equipo junto con la tecnología. Rimini Street es uno de nuestros socios de TI más confiables”.

“En el entorno actual, cada interacción con el cliente es una oportunidad para aportar valor a través de un servicio excepcional y las estrategias de Un-carrier de T-Mobile y la optimización de la cadena de suministro son ejemplos de programas estratégicos que mejoran la experiencia de compra”, indicó Seth A. Ravin, Director Ejecutivo de Rimini Street y Presidente de la Junta. “Como socio de confianza de T-Mobile y de nuestros clientes empresariales de todo el mundo, nos centramos en ofrecer el modelo de servicio, la experiencia técnica y la capacidad de respuesta crítica para la misión que permite a nuestros clientes maximizar su ROI en sus inversiones de software empresarial, obtener eficiencias y liberar recursos para centrarse en más iniciativas estratégicas dentro de su negocio. Continuamos innovando, ampliando nuestras capacidades y expandiendo nuestra cartera única de servicios integrados para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes”.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000 ®, es un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para los productos de software de Oracle y SAP y socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gestión de aplicaciones integrados, de primer nivel y gran capacidad de respuesta que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados comerciales. Hasta la fecha, más de 4,200 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, empresas medianas y del sector público y otras organizaciones de una amplia gama de sectores han confiado en Rimini Street como su proveedor de servicios y productos de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, ingrese a http://www.riministreet.com, siga a @riministreet a través de su cuenta de Twitter y encuentre a Rimini Street en Facebook y LinkedIn.

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa no son hechos históricos, sino declaraciones a futuro para los propósitos de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones a futuro generalmente van acompañadas de palabras como “puede”, “debería”, “podría”, “planea”, “prevé”, “anticipa”, “cree”, “considera”, “predice”, “supone”, “parece”, “busca”, “continúa”, “creerá”, “podrá”, “espera”, “planifica” u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestras expectativas de eventos y oportunidades futuros, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección y no son predicciones del rendimiento real ni son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres con respecto a los negocios de Rimini Streety los resultados reales pueden diferir materialmente. Entre estos riesgos e incertidumbres se incluyen el impacto de las obligaciones y acuerdos financieros de nuestra línea de crédito actual y los acuerdos de operación en nuestro negocio y el riesgo de la tasa de interés relacionada, la duración y el impacto operativo y financiero de la pandemia de la COVID-19 en nuestros negocios y el impacto económico relacionado, así como las medidas tomadas por las autoridades gubernamentales, los clientes u otros en respuesta a la pandemia de la COVID-19; los sucesos catastróficos que interrumpan nuestros negocios o los de sus clientes actuales y futuros, los cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, incluida la inflación y las tasas de interés, y las condiciones financieras, económicas, regulatorias y políticas generales que afectan a la industria en la que opera Rimini Street; los desarrollos adversos en litigios pendientes o en investigaciones del gobierno o cualquier nuevo litigio; nuestra capacidad y necesidad de recaudar capital adicional o financiamiento de deuda en términos favorables y nuestra capacidad de generar flujos de caja de sus operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; la suficiencia de efectivo y equivalentes de efectivo incluida bajo nuestra nueva línea de crédito; nuestra capacidad de mantener un sistema eficaz de control interno sobre los informes financieros y de remediar las debilidades materiales identificadas en nuestros controles internos, incluso en relación con el tratamiento contable de nuestros certificados; los cambios en impuestos, leyes y regulaciones; la actividad de precios y productos competitivos; las dificultades que supone una gestión rentable del crecimiento; la adopción por parte de los clientes de productos y servicios introducidos recientemente, incluidos sus Servicios de gestión de aplicaciones (Application Management Services, AMS), las soluciones de Seguridad avanzada de datos (Advanced Database Security) y los servicios para los productos de Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce, junto con otros productos y servicios que Rimini Street planea introducir en un futuro próximo; la pérdida de uno o más miembros del equipo de gerencia de Rimini Street; la incertidumbre sobre el valor a largo plazo de los valores de capital de Rimini Street; y todos los riesgos adicionales analizados en la sección “Factores de riesgo” del Reporte trimestral en el Formulario 10-Q de Rimini Street presentado el 4 de agosto de 2021 y actualizado periódicamente mediante los futuros reportes anuales en el Formulario 10-K de Rimini Street, los reportes trimestrales en el Formulario 10-Q, los reportes actuales en el Formulario 8-K y otros documentos de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones a futuro detallan las expectativas, los planes o los pronósticos de Rimini Street de eventos futuros y puntos de vista a la fecha de este comunicado de prensa. Rimini Street anticipa que los eventos y desarrollos posteriores producirán un cambio en las evaluaciones de Rimini Street. Sin embargo, a pesar de que con el tiempo Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones a futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto cuando lo requiera la ley. No se debe confiar en que estas declaraciones a futuro representan las evaluaciones de Rimini Street en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa.

© 2021 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, y otras marcas que contengan el símbolo TM son marcas comerciales registradas de Rimini Street, Inc. Todas las marcas comerciales adicionales continúan siendo propiedad de sus respectivos dueños y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no declara ninguna afiliación, respaldo o asociación con el titular de dichas marcas comerciales u otras compañías mencionadas en este documento.

