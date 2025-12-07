El Valencia empata al Sevilla en el último suspiro; Elche vence al Girona

El Valencia empató 1-1 sobre la bocina ante el Sevilla, este domingo en Mestalla en la decimoquinta jornada de LaLiga, mientras que el Elche arrolló antes al Girona al vencer 3-0 en el Martínez Valero.

El conjunto andaluz se adelantó mediante el gol en propia puerta de César Tárrega (58), que hacía soñar con la victoria a los visitantes, pero el tanto de Hugo Duro (90+3) igualó el choque.

De esta manera, el Sevilla, dirigido por el argentino Matías Almeyda, suma 17 puntos y se coloca en la decimosegunda posición de la tabla.

Por su parte, el cuadro valencianista avanza al decimoquinto puesto al tener 15 unidades, tres más que el Girona, antepenúltimo.

Precisamente, el equipo catalán sucumbió horas antes frente al Elche, que ganó ante su público con un tanto de Germán Valero (40) y un doblete de Rafa Mir (51 y 57).

Con este triunfo, los ilicitanos siguen en la pelea por los puestos que dan acceso a las competiciones europeas al situarse en la novena posición con 19 puntos en la clasificación, aunque lejos del líder Barcelona (40).

rsc/pm