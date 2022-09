El Valencia ficha al portero Iago Herrerín hasta final de temporada tras la grave lesión de Jaume Doménech

El Valencia confirmó este miércoles la incorporacion "de forma definitiva" hasta el final de temporada del veterano portero español Iago Herrerín, de cara a cubrir la baja de Jaume Domènech, lesionado de gravedad en la rodilla derecha.

"Tras dos semanas entrenando con el equipo, el guardameta formará parte de la plantilla y trabajará junto a Mamardashvili y Cristian Rivero hasta el final de temporada", señaló el conjunto valencianista en un comunicado.

El club 'che' recordó igualmente que a sus 34 años, el portero bilbaino "cuenta con una gran experiencia y conocimiento de LaLiga, cualidades que aportará en el día a día al Valencia CF". Herrerín, que acumula 77 partidos en Primera División, se encontraba libre desde que acabase su etapa en el Al-Raed de Arabia Saudí.

"Era importante para mí volver a la máxima competición y a Europa, que es lo que estaba buscando. Esta oportunidad no se podía dejar pasar. Estábamos hablando con otros clubes de fuera de España, que había bastantes intereses, pero cuando pasó lo de Jaume, me dijeron que podía existir la opción y que si era de larga duración, existía la opción de venir a probar, primero, y si todo iba bien poder firmar", señaló el guardameta a los medios oficiales del club.

El vasco dejó claro que uno de sus fuertes es "el compromiso". "Creo que todos los entrenadores que me han tenido me han metido el compromiso dentro de la cabeza. Nunca he puesto una mala cara por no jugar, al revés, siempre he intentado apretar y ayudar. Cuando todos los porteros estamos bien y hay mucha competencia es cuando mejor está el equipo. Aquí vengo a apretar, ayudar y competir, que es lo que quiere todo el mundo", subrayó.

"Al haber jugado muchos años en España conocía a muchos conocía a mucha gente del vestuario y del club. Desde el minuto uno, se han portado muy bien conmigo los compañeros, los fisios y todo el cuerpo técnico. Da alegría venir y encontrarte un grupo abierto, que te apoye en todo momento. Estoy contento, estar aquí es un privilegio", añadió Herrerín.

Ahora, tiene "el objetivo a nivel de equipo de intentar hacerlo lo mejor posible". "Lo bonito sería ganar un título y también quedar lo mejor posible en la tabla", confesó. "Personalmente, sobre todo, quiero volver a sentirme futbolista de élite profesional y volver al máximo nivel. Por supuesto, como cualquier deportista quiero competir, pero desde el respeto y desde la ayuda al compañero y al equipo", admitió.

Finalmente, no esconde que cuando jugó con el Athletic Club en Mestalla notó que la afición les apretaba "mucho". "Siempre recuerdo el partido de Liga Europa en el que se puso el Valencia rápidamente por delante y sufrimos mucho. Es una afición que aprieta y eso es bueno, el equipo y el cuerpo técnico lo necesita en todo momento y creo que es algo que ayuda a superar los malos momentos y a conseguir los objetivos", concluyó.