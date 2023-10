El Valencia exigió este jueves al delantero brasileño del Real Madrid Vinicius que "rectifique" su "presunta declaración" ante una jueza de Valencia que investiga los insultos racistas que sufrió durante un partido de Liga contra ese equipo el 21 de mayo.

Vinicius declaró por teleconferencia desde un juzgado de Madrid, al que llegó en la mañana de este jueves vestido con pantalón oscuro y camisa blanca, constató un periodista de la AFP.

El jugador abandonó los juzgados madrileños tras su declaración a puerta cerrada sin hablar con los periodistas que le esperaban fuera del juzgado.

Según medios locales, que citan fuentes conocedoras del caso, el delantero declaró a la jueza haberse sentido "ofendido" por los insultos que recibió ese día en el estadio.

Vinicius habría ratificado que los insultos fueron "por su color de piel" y habría afirmado que fueron insultos generalizados por parte de todo el estadio, añadieron estos medios.

- "Indignación" -

"Ante las informaciones publicadas en torno a la presunta declaración prestada en los juzgados por el futbolista Vinícius Jr. afirmando que todo el estadio de Mestalla le profirió insultos racistas", el Valencia "desea manifestar su sorpresa, rechazo e indignación", afirmó el club che en un comunicado.

"Tal y como reconoció públicamente el propio entrenador Carlo Ancelotti, en ningún caso se puede generalizar el comportamiento a todo el estadio de Mestalla", añadió el Valencia.

Tras el partido, Ancelotti dijo que "un estadio entero haciendo insultos racistas no lo había visto nunca", antes de rectificar dos días más tarde asegurando que "cuando me refiero a Mestalla no me refiero a 46.000 personas, me refiero a un grupo que se ha portado muy mal".

"No se puede catalogar a la afición valencianista de racista y el Valencia CF le exige a Vinicius Jr. que rectifique de manera pública su presunta declaración de esta mañana", afirmó el club valencianista.

Vinicius fue objeto de insultos racistas en el partido contra el Valencia del pasado 21 de mayo, en el que los merengues perdieron 1-0.

El partido fue detenido durante varios minutos y el jugador se encaró con los presuntos autores de los insultos, a los que señaló.

"No fue la primera, ni la segunda ni la tercera vez. El racismo es norma en La Liga. La que solía ser la liga de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi se ha convertido en la liga de los racistas", escribió en sus redes sociales tras el encuentro.

- "Soy fuerte" -

"Pero soy fuerte, y lucharé contra los racistas hasta el final", añadió.

A raíz de estos hechos, el juzgado número 10 de Valencia abrió una investigación por un presunto delito de odio tras denuncias de la fiscalía y LaLiga.

Tres jóvenes están investigados como supuestos autores de estos insultos, los cuales admitieron ante la jueza haber hecho gestos, pero negaron que tuvieran cualquier tipo de motivación de odio o racismo contra el jugador.

Uno de ellos fue señalado por el propio jugador en el estadio de Mestalla, mientras que los otros dos fueron identificados por la policía con imágenes de las cámaras del estadio.

El Valencia "es plenamente consciente de la gravedad de este asunto. El racismo no tiene cabida ni en el fútbol, ni en la sociedad, pero no puede combatirse con falacias, ni mentiras infundadas", aseguró el club che.

"Este tema requiere de la implicación de todo el mundo y el Valencia CF entiende que se ha de ser escrupulosamente preciso y responsable en este tipo de manifestaciones", concluyó.

Gr/mig/mcd