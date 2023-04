El Valencia reacciona en Elche en su pelea por la salvación

El Valencia venció (0-2) este domingo en su visita al Elche de la jornada 30 de LaLiga Santander, tres puntos vitales en su lucha por la permanencia, cada vez más imposible para el colista ilicitano.

Los de Rubén Baraja no fallaron en el Martínez Valero con los goles de Samuel Lino y de Verdú, en propia puerta, ambos en el primer tiempo. Así, el equipo 'che' reaccionó a cuatro jornadas sin ganar para sumar 30 puntos, los mismo que un Almería que marca la salvación, por los 13 del Elche.

Con ocho jornadas para el final del campeonato, la pelea por quedarse en Primera está que arde, no para un Elche demasiado hundido no solo en la tabla. El equipo ilicitano, con cuatro entrenadores esta campaña, la del centenario, no cambia el chip.

La llegada de Sebastián Beccacece parecía que sí pero no. El Elche sigue negado y, ante un Valencia con mejor energía, encajó el 0-1 a los 20 minutos en un saque del portero visitante. El golpeo de Mamardashvili lo peinó Cavani y lo remató a gol Lino.

El brasileño, sensación en el inicio liguero, dio un paso al frente en un momento ya clave, continuo problema para los locales y partícipe también en el 0-2 que se hizo en propia Verdú. El colmo para un Elche derrotado por dentro y por fuera, con el único aliento de la afición rival cantando "el Elche es de Primera".

Los de Baraja estuvieron arropados en el Martínez Valero por una amplia representación 'che' que se vio recompensada con la gran imagen de su equipo. El Elche tuvo el balón en la reanudación, pero apenas inquietó a Mamardashvili, mientras el Valencia se encargó de dormir el encuentro en su tramo final.

Europa Press