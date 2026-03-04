El Vaticano advierte contra el "culto al cuerpo" de la cirugía estética

Por Joshua McElwee

CIUDAD DEL VATICANO, 4 mar (Reuters) - Jesús seguirá amándote a medida que envejeces, incluso aunque tengas algunas arrugas en la cara, según afirmó un documento del Vaticano publicado el miércoles

En un nuevo texto aprobado por el papa León, una importante comisión vaticana advirtió a los 1.400 millones de católicos del mundo contra el uso de la cirugía estética, afirmando que puede conducir a un "culto al cuerpo" y a una búsqueda poco realista de la figura perfecta

"Los avances en la cirugía estética (...) ofrecen herramientas que cambian de forma significativa la relación con la propia corporalidad", indicó el documento. "Se produce entonces un 'culto al cuerpo' generalizado, que tiende a una búsqueda frenética de la figura perfecta, siempre en forma, joven y bella"

La Iglesia católica enseña que el cuerpo humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Aunque la Iglesia no prohíbe la cirugía estética, afirma que los católicos no deben someterse a procedimientos solo para satisfacer su vanidad

La nueva advertencia se incluyó en un documento de la Comisión Teológica Internacional del Vaticano, que asesora al papa sobre cuestiones doctrinales a las que se enfrenta la Iglesia

La comisión advirtió contra la cirugía estética como parte de una larga reflexión sobre los procedimientos que utilizan la tecnología para hacer avanzar a la humanidad

También advirtió contra un futuro en el que la inteligencia artificial "corre el riesgo de escapar al control de la razón humana" y en el que los seres humanos podrían optar por implantes mecánicos para convertirse en algo parecido a "cíborgs". La cirugía estética puede llevar a una actitud de cambiar el cuerpo "según los gustos del momento", advirtió el texto. "Se produce una situación curiosa: se exalta el cuerpo ideal (...) mientras que el cuerpo real no se ama verdaderamente, ya que es fuente de límites, fatiga y envejecimiento"

