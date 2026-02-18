El Vaticano afirma que no participará en la Junta de Paz de Trump

Por Kanishka Singh

El Vaticano no participará en la iniciativa denominada Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump, según dijo el martes el cardenal Pietro Parolin, máximo responsable diplomático del Vaticano, quien añadió que los esfuerzos para gestionar situaciones de crisis deben estar a cargo de las Naciones Unidas.

El papa León XIV, el primer papa estadounidense y crítico de algunas de las políticas de Trump, fue invitado a formar parte de la junta en enero.

Según el plan de Trump para Gaza, que condujo a un frágil alto el fuego en octubre, la junta tenía como objetivo supervisar la gobernanza temporal de Gaza. Posteriormente, Trump dijo que la junta, presidida por él, se ampliaría para abordar los conflictos globales. La junta celebrará su primera reunión en Washington el jueves para debatir la reconstrucción de Gaza.

Italia y la Unión Europea han declarado que sus representantes tienen previsto asistir en calidad de observadores, ya que no se han unido a la junta.

La Santa Sede "no participará en la Junta de Paz debido a su naturaleza particular, que evidentemente no es la de otros Estados", dijo Parolin.

"Una de las preocupaciones", dijo, "es que, a nivel internacional, debería ser sobre todo la ONU la que gestionara estas situaciones de crisis. Este es uno de los puntos en los que hemos insistido".

Muchos expertos en derechos humanos afirman que el hecho de que Trump supervise una junta encargada de controlar los asuntos de un territorio extranjero se asemeja a una estructura colonial. La junta, creada el mes pasado, también ha sido objeto de críticas por no incluir a ningún palestino.

Los países han reaccionado con cautela a la invitación de Trump, y los expertos temen que la junta pueda socavar a la ONU. Algunos de los aliados de Washington en Oriente Próximo se han sumado a ella, pero sus aliados occidentales se han mantenido al margen hasta ahora.

La tregua de Gaza ha sido violada repetidamente y se ha informado de la muerte de cientos de palestinos y cuatro soldados israelíes desde que comenzó en octubre.

El ataque de Israel a Gaza ha causado más de 72.000 muertos, ha provocado una crisis de hambre y ha desplazado internamente a toda la población de Gaza.

Múltiples expertos en derechos humanos, académicos y una investigación de la ONU afirman que se trata de un genocidio. Israel califica sus acciones de legítima defensa después de que milicianos liderados por Hamás mataran a 1200 personas y tomaran más de 250 rehenes en un ataque a finales de 2023.

León ha denunciado repetidamente las condiciones en Gaza. El papa, líder de los 1400 millones de católicos del mundo, rara vez se une a consejos internacionales. El Vaticano cuenta con un amplio servicio diplomático y es observador permanente en las Naciones Unidas.