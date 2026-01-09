El Vaticano baraja una gira del papa León XIV por España

El Vaticano y la Iglesia española estudian con Madrid un proyecto de visita del papa León XIV a España este año, con Madrid, Barcelona y las islas Canarias como etapas, anunció el viernes un cardenal español, sin adelantar una fecha para el viaje.

"¿Habrá un viaje? Sí, en cualquier caso es la voluntad del papa", declaró a los periodistas el cardenal José Cobo Cano, arzobispo de Madrid, durante una visita al Vaticano.

"Madrid, Barcelona y las islas Canarias son los tres lugares propuestos. Se trata de un primer borrador que debe ser presentado al santo padre para que pueda concretarlo", añadió, precisando que el calendario y las modalidades aún son inciertos.

El archipiélago español situado frente a las costas de África occidental constituye un punto clave de la ruta migratoria hacia Europa, tema especialmente importante para el papa estadounidense-peruano, en la línea de su predecesor argentino Francisco.

Según la prensa, el papa podría viajar a Barcelona el 10 de junio, fecha de la inauguración de la torre más alta de la Sagrada Familia, coincidiendo con el centenario de la muerte de su arquitecto, Antonio Gaudí.

El creador catalán fue declarado "venerable" por el Vaticano en 2025, primera etapa en el camino hacia la santificación.

El papa León XIV también expresó su deseo de viajar a Argelia en 2026, en el marco de un desplazamiento por África que podría constituir su próximo viaje internacional.