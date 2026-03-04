El Vaticano denuncia las "guerras preventivas"

El número dos del Vaticano afirmó este miércoles que las "guerras preventivas", término utilizado por Estados Unidos para justificar el ataque a Irán, corren el riesgo de "incendiar el mundo entero".

"Si se reconociera a los Estados el derecho a una 'guerra preventiva' según sus propios criterios y sin un marco jurídico supranacional, el mundo entero correría el riesgo de incendiarse", declaró el cardenal italiano Pietro Parolin a Vatican News, el medio de comunicación oficial del Vaticano.

"Este deterioro del derecho internacional es profundamente preocupante: la justicia ha sido sustituida por la fuerza, la fuerza del derecho por la ley del más fuerte, con la convicción de que la paz solo puede alcanzarse tras la aniquilación del enemigo", prosiguió el cardenal sin mencionar en ningún momento a Estados Unidos.

El alto cargo también habló de las manifestaciones antigubernamentales reprimidas en Irán.

"Las aspiraciones de los pueblos deben tenerse en cuenta y garantizarse en el marco jurídico de una sociedad que asegure a todos la libertad de expresión y el derecho a la libertad de expresión pública, lo que también se aplica al querido pueblo iraní", dijo.

"Al mismo tiempo, cabe preguntarse si realmente creemos que la solución puede venir del lanzamiento de misiles y bombas", añadió.

A principios de año, el papa León XIV ya denunció que "la guerra ha vuelto a estar de moda".

"Ya no se busca la paz como un don y un bien deseable en sí mismo (...), sino que se busca por las armas", denunció el papa estadounidense, sin citar a ningún país.