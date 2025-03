El Vaticano dice que el papa Francisco ya no necesita ayuda mecánica para respirar

ROMA (AP) — El estado del papa Francisco siguió mejorando el miércoles y no ha necesitado utilizar la ventilación mecánica no invasiva para ayudarle a respirar por la noche, informó el Vaticano.

El pontífice de 88 años también está reduciendo su dependencia del oxígeno suplementario de alto flujo durante el día, según un boletín médico del Vaticano. Su infección por neumonía doble, aunque no está completamente eliminada, está bajo control, indicó la oficina de prensa de la Santa Sede.

Francisco celebró la misa el miércoles, que es un día de fiesta importante para la Iglesia Católica y marca el aniversario de su instalación como papa hace 12 años.

Francisco ha estado en el hospital Gemelli de Roma desde el 14 de febrero debido a una infección pulmonar compleja que se convirtió en neumonía en ambos pulmones.

Durante dos noches consecutivas, no ha necesitado usar la máscara de ventilación mecánica, y los médicos dijeron que su uso había sido “suspendido”.

El Vaticano también está reduciendo nuevamente sus actualizaciones médicas a medida que Francisco continúa lentamente su recuperación, y la próxima no se espera antes del lunes.

___

___

