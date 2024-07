El velocista canadiense de grasse llega a tiempo para los juegos olímpicos de parís

Por Lori Ewing

10 jul (Reuters) - El velocista canadiense Andre De Grasse brilla en los grandes escenarios del deporte. Cuantas más luces, mejor para el seis veces medallista olímpico.

En lo que va de temporada, De Grasse no ha aparecido en las noticias con ninguna actuación fulgurante en la previa de los Juegos, pero el corredor de 29 años es tradicionalmente lento en el arranque y tiene la envidiable capacidad de subir su rendimiento cuando se enciende la antorcha olímpica.

"Es la etapa más alta posible, es algo para lo que has trabajado duro, has hecho muchos sacrificios para estos momentos y sólo quieres salir ahí fuera y hacerlo lo mejor que puedas", declaró De Grasse a Reuters en una entrevista.

"Cuando me pongo la pechera y me pongo el uniforme (de Canadá), saber que no sólo me represento a mí mismo, sino a mi país, a mi familia, a mis amigos, me inspira y me da esa motivación para salir ahí fuera y darlo todo".

De Grasse ha tenido una aproximación paciente a la cita olímpica asistiendo a competencias más pequeñas y el martes, el campeón olímpico de 200 metros bajó por fin de la barrera de los 20 segundos al ganar el Memorial Gyulai Istvan en Hungría.

Sin embargo, la paciencia puede resultar ineficaz ante rivales como los estadounidenses Noah Lyles y Kenny Bednarek, que tienen los dos mejores tiempos de la temporada, 19,53 y 19,59 respectivamente.

"Es difícil ser paciente, pero ellos tienen un plan diferente al mío", dijo De Grasse. "Pero he tenido tiempo de ser paciente y decir 'vale, ahora no tengo que correr tan rápido. Puedo trabajar en algunas cosas y entrenar para que, cuando llegue el momento, esté más fresco y preparado".

"No quiero empezar la temporada demasiado pronto, así que opté por participar en carreras más discretas, en las que no hubiera tanta competencia, para poder trabajar en algunas cosas y mejorar".

Las seis medallas olímpicas de De Grasse le convierten en el atleta masculino más condecorado de Canadá ,y no tiene previsto parar después de París.

"Siempre he pensado que llegar a Los Ángeles sería un momento muy especial para mí, porque fue allí donde empezó todo", afirmó. "Si puedo llegar más lejos, aún mejor, pero ese es el plan, intentar llegar al menos a Los Ángeles". (Reportaje de Lori Ewing; Editado en español por Héctor Espinoza)

