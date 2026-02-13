El venezolano Martínez sale del Corinthians tras reincorporarse tarde y lesionado

El Corinthians confirmó la salida del internacional venezolano José "El Brujo" Martínez, después de que el jugador se reportara más de un mes tarde a la disciplina del club brasileño, con una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda.

Martínez, de 31 años, llegó en la temporada 2024 al Timão, procedente del Philadelphia Union de la MLS estadounidense. El mediocampista defensivo tenía contrato hasta diciembre de 2027.

"El Corinthians tenía la posibilidad, tenía pruebas, para hacer una rescisión de contrato unilateral, pero optamos por un acuerdo amistoso, negociado, entendiendo el lado humano del jugador, que va a tener que pasar por una cirugía", declaró en la noche del jueves Marcelo Paz, ejecutivo de fútbol del equipo de Sao Paulo.

La negociación para cerrar el acuerdo está en "etapa final", agregó Paz, en una declaración a la prensa tras la victoria 2-0 del popular club de Brasil ante el Bragantino en la tercera jornada de la liga.

Martínez, habitual titular en 2025, se fue de vacaciones a Venezuela tras ganar la Copa de Brasil en diciembre y su vuelta se atrasó hasta el fin de semana pasado.

Para justificar los retrasos, el volante alegó dificultades administrativas para renovar su pasaporte tras los bombardeos de Estados Unidos en su país y la captura del gobernante Nicolás Maduro.

Y llegó lesionado.

Fotos y videos en los que se le veía jugando un partido de exhibición en Venezuela, en diciembre, viralizaron en redes sociales.

Paz agradeció su "legado", pero dejó claro que "la cuestión disciplinaria está por encima".

El Corinthians "no podía dejar pasar una situación como esta", subrayó el dirigente, que adelantó que la institución dará asistencia a Martínez para pasar por el quirófano.

Ya en octubre del año pasado, Martínez se había perdido varios entrenamientos del equipo paulista, al reportarse tarde tras un parón por fecha FIFA para partidos de selecciones nacionales.