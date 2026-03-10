El venezolano Rafael Dudamel volverá a dirigir el Deportivo Cali de Colombia, con el que se coronó campeón del fútbol colombiano en 2021, tras la renuncia del entrenador Alberto Gamero este fin de semana, anunció este lunes el club.

La contratación forma parte de un "proceso de reconstrucción deportiva e institucional" dentro del club, dijo en un comunicado el conjunto azucarero. Dudamel dirigirá el equipo con un cuerpo técnico renovado.

El exportero venezolano ya fue entrenador del Deportivo Cali entre 2021 y 2022, temporada en la que el club se coronó campeón del fútbol colombiano. También defendió la portería del verde vallecaucano entre 1999 y 2001.

El DT de 53 años "conoce la identidad" y "comparte plenamente los valores y principios" del Deportivo Cali, aseguró el club.

Dudamel llega tras la salida de Alberto Gamero, que renunció este fin de semana tras una derrota de 2-0 ante el Once Caldas.

"Cuando las cosas no andan bien (...) hay que mirar y hay que dar un paso al costado", dijo Gamero durante una rueda de prensa el sábado, tras ocho meses en el cargo y luego de dirigir Millonarios por casi cinco años.

Poco después de la renuncia, la prensa deportiva local anticipaba que Dudamel, guardameta histórico de la selección vinotinto, podía ser su reemplazo.

Tras su primera etapa como DT del Cali, el venezolano pasó a dirigir el Necaxa mexicano en 2023.

A finales de ese año volvió a Colombia para un contrato con el Atlético Bucaramanga y en 2025 tuvo una corta estancia como entrenador del Deportivo Pereira.