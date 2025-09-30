El venezolano Rondón da el triunfo a el Oviedo en Valencia
El venezolano Salomón Rondón otorgó el primer triunfo fuera de casa al Oviedo ante el Valencia (2-1)
El venezolano Salomón Rondón otorgó el primer triunfo fuera de casa al Oviedo ante el Valencia (2-1) en el cierre de la 7ª fecha de LaLiga, en un partido disputado este martes tras aplazarse un día debido a una alerta roja por fuertes lluvias.
El neerlandés Arnaut Danjuma (4) adelantó al conjunto che, pero el serbio Luka Ilic (85), que aprovechó un error valencianista a balón parado, y el veterano Rondón (37 años) en el 86 culminaron una rápida remontada final.
Con esta victoria, el Oviedo asciende a la decimocuarta posición, con 6 puntos, mientras que el Valencia queda en la duodécima posición con 8 unidades.
