El veterano futbolista Kazu Miura, de 57 años, regresa a Japón para seguir jugando

El antiguo internacional japonés Kazuyoshi Miura, 57 años, declaró este martes que no ve ninguna razón para colgar las botas y anunció el regreso a su país tras un paso por el fútbol portugués.

El delantero de cabello gris, apodado 'King Kazu' en su país, jugará en el Atletico Suzuka, club de la cuarta división del fútbol japonés, cedido por el Yokohama FC, de la segunda categoría.

Las últimas dos temporadas, Miura jugó en la segunda división portuguesa, en el Oliveirense, cedido igualmente por el Yokohama.

"No me planteo la retirada", aseguró en conferencia de prensa. "Mi pasión por el juego sigue siendo muy fuerte. Mi pasión no se apaga".

Miura debutó en 1986 con el Santos brasileño y también ha jugado en Italia, Croacia y Australia.

Fue uno de los futbolistas más conocidos en Asia en la década de 1990 y uno de los artífices del lanzamiento de la liga profesional en su país, la J-League, en 1993.

Con la selección japonesa debutó en 1990, pero dejó de ser convocado tras la eliminación de los 'Samuráis Azules' en el Mundial de 1998, pese a sus 55 goles marcados en 89 partidos internacionales.

hih/smr/lve/mcd/avl

AFP