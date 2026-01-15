El veterano Nolan Arenado espera que su llegada a los Diamondbacks lo lleve al éxito en postemporada

Nolan Arenado ha sido elegido ocho veces al Juego de Estrellas, ganó ya diez Guantes de Oro, y muchos en el mundo del béisbol creen que el destacado tercera base está en camino de tener una placa en Cooperstown en el Salón de la Fama del Béisbol.

Una cosa que no ha logrado es el éxito en la postemporada, con solo cinco imparables en 33 turnos al bate en 13 años.

Espera que una mudanza a los jóvenes Diamondbacks de Arizona pueda revertir esa tendencia.

"Todavía quiero jugar en los playoffs", afirmó Arenado. "Sé que mis números no son geniales, pero eso no quita el hecho de que estaba preparado para ello y que siempre he estado preparado. Simplemente no he jugado como esperaba. Quiero la oportunidad de hacerlo de nuevo y no veo por qué este grupo no puede lograrlo".

No sorprende que Arenado haya sido cambiado el martes procedente de los Cardenales de San Luis, un equipo en reconstrucción, considerando que lo habían ofrecido extensamente durante más de un año. Aun así, el final llegó rápidamente.

Ahora se une a una franquicia que intenta alcanzar la postemporada por primera vez desde que llegó a la Serie Mundial en 2023.

Arenado —quien cumplirá 35 años en abril— jugará para su tercer equipo de las mayores después de cinco años con los Cardenales y los primeros ocho con los Rockies de Colorado. Dijo que su salida de los Cardenales fue amistosa y sostuvo buenas conversaciones con el presidente de operaciones deportivas Chaim Bloom, incluso si el proceso se prolongó más de lo que ambas partes esperaban.

Bloom ha dejado claro que San Luis —que terminó 78-84 la temporada pasada— está en modo de reconstrucción.

Arenado no fue la fuerza ofensiva que solía ser la temporada pasada. Bateó para .237 con 12 jonrones y 52 carreras impulsadas, pero aporta experiencia y una defensa por encima del promedio en la tercera base después de que los D-backs negociaron al toletero venezolano Eugenio Suárez en la fecha límite de canjes de la temporada pasada.

"Espero salir y ayudar a este equipo a ganar en ambos lados", manifestó Arenado. "Sé que los últimos años no han ido como quería. Obviamente, lidié con algunas lesiones y diferentes cosas, pero creo que algunos de los ajustes que estoy tratando de hacer... van a dar frutos a largo plazo".

Apostar por el potencial renacimiento tardío de Arenado tiene sentido para los D-backs, particularmente porque es un movimiento de costo relativamente bajo. A Arenado se le adeudan US$42 millones en las próximas dos temporadas, pero los Cardenales todavía están pagando US$31 millones de su salario como parte del acuerdo.

Arenado renunció a una cláusula que impedía su canje para aceptar el acuerdo.

Ahora, en los últimos años de su carrera, está listo para proporcionar liderazgo a un equipo de los D-backs ansioso por mejorar después de una decepcionante temporada de 80-82 en 2025.

