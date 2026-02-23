El veto de Hungría impide a la UE aprobar nuevas sanciones contra Rusia

La Unión Europea no podrá adoptar este lunes nuevas sanciones contra Rusia debido al veto de Hungría, confirmó la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas

La Comisión Europea presentó a los ministros un vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, en respuesta a la invasión de Ucrania, que este martes cumplirá cuatro años. El objetivo era que se adoptara antes del aniversario

"Hemos oído declaraciones muy firmes por parte de Hungría, por desgracia, no veo realmente cómo podrían dar marcha atrás en la posición que defienden hoy", declaró Kallas poco antes del inicio de una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de la UE

"Obviamente, hacemos todo lo posible para sacar adelante este paquete de sanciones y lograr que se adopte", añadió

Hungría anunció este fin de semana su intención de bloquear la adopción del paquete de sanciones mientras no se reanuden los suministros de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, aseguró que también bloquearía la adopción de un préstamo de 90.000 millones de euros (más de US$100.000 millones) a favor de Ucrania, decidido en diciembre

Las nuevas sanciones que la UE proponía adoptar contra Rusia estaban dirigidas principalmente a los sectores bancario y energético