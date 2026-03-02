El vicegobernador del Banco de Japón afirma que es probable que continúen las subidas de tipos

Por Leika Kihara

TOKIO, 2 mar (Reuters) -

El vicegobernador del Banco de Japón, Ryozo Himino, dijo el lunes que se espera que el ‌banco central adopte gradualmente ‌una postura ⁠monetaria más neutral continuando con la subida de los tipos de interés.

En un discurso, Himino afirmó que, hasta ahora, el impacto de las subidas de tipos de ​interés anteriores ⁠en la ⁠economía japonesa parece ser limitado.

Aunque la inflación subyacente está aumentando de forma constante, aún es prematuro ​afirmar que ha alcanzado el 2% con certeza, señaló Himino.

También señaló que la brecha ‌de inflación, o la diferencia entre la inflación subyacente y ​el objetivo de inflación del 2% del ​Banco de Japón, era ligeramente negativa en la actualidad, pero que probablemente se acercaría a cero en el futuro.

"Esto sugeriría que, aunque la política del Banco sigue siendo algo acomodaticia, debería pasar gradualmente a una postura más neutral mediante subidas moderadas de los tipos de interés", dijo en un discurso.

Himino no ​hizo comentarios sobre el ritmo y el calendario de las futuras subidas de tipos, y afirmó que la decisión debería basarse en ⁠una evaluación exhaustiva de los diversos datos disponibles en ese momento.

El Banco de Japón puso fin en 2024 a ‌una década de estímulos masivos y subió los tipos en varias etapas, incluida la de diciembre, ante la opinión de que Japón estaba avanzando de forma constante hacia la consecución duradera de su objetivo de inflación del 2%.

Con la debilidad del yen impulsando los costes de importación y una inflación más generalizada, los mercados habían apostado por que el Banco de Japón podría volver a subir los ‌tipos del 0,75% actual al 1,0% en marzo o abril.

Según analistas, la crisis entre EEUU ⁠e Irán del fin de semana podría complicar la decisión del Banco de Japón de ‌subir los tipos, al lastrar el crecimiento y empujar al alza los precios ⁠debido al aumento de los precios del crudo.

Himino afirmó que ⁠era esencial seguir de cerca los movimientos del mercado, ya que afectan a la actividad económica y a los precios, pero advirtió que la respuesta del mercado a la política monetaria distaba mucho de ser sencilla.

"Reaccionar a cada fluctuación del mercado podría llevar a que los especuladores cuestionaran ‌las decisiones del Banco", dijo Himino. "Más bien, deberíamos ​dar prioridad a ganarnos la confianza de los agentes en el mercado de que estamos llevando a cabo una política monetaria adecuada, en consonancia con la evolución de la actividad económica y los precios". (Información de Leika Kihara, información adicional de Makiko Yamazaki; ‌edición de Jacqueline Wong y Shri Navaratnam; edición en español de María Bayarri Cárdenas)