El vicepresidente de EEUU Vance dice que un "loco" intentó entrar en su casa

WASHINGTON, 5 ene (Reuters) -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo el lunes que "un ⁠loco" intentó entrar ⁠en su casa de Ohio golpeando las ventanas con un martillo, pero señaló que él y ⁠su ‌familia ​no se encontraban en ese momento.

La CNN, citando a una ​fuente no identificada de las fuerzas del orden, informó ‌antes de que las autoridades estaban investigando ‌un incidente en ​la casa y habían detenido a una persona.

"Por lo que sé, un loco intentó entrar a la fuerza golpeando las ventanas con un martillo. Estoy agradecido al servicio secreto y a la policía de Cincinnati por responder con rapidez", dijo Vance en una publicación en ⁠la red social X.

"Ni siquiera estábamos en casa porque ya habíamos ​regresado a DC", añadió, pidiendo a los medios que no muestren imágenes de la casa con agujeros en las ventanas.

El servicio secreto no estaba disponible de inmediato para hacer comentarios.

Se trata del último episodio de violencia política contra un cargo ⁠electo estadounidense. En junio, un hombre armado mató a tiros a ​una asambleísta demócrata de Minnesota y a su marido en lo que, según las autoridades, fue un asesinato por motivos políticos.

En abril, ‍un hombre prendió fuego a la casa del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, mientras este dormía con su familia en la residencia.

Aquel ataque guardó similitudes con el asalto a la residencia de Nancy Pelosi, ​entonces presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, en octubre de 2022, cuando un hombre golpeó a su marido con un martillo. (Reporte de Susan Heavey ‍y David Ljunggren; editado en español por Carlos Serrano)