El vicepresidente de EEUU Vance es recibido en Milán en vísperas de la inauguración de los Juegos

MILÁN, 5 feb (Reuters) -

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, y su esposa Usha llegaron a Milán el jueves, en ⁠vísperas de la ceremonia inaugural ⁠de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, y Vance dijo que "animaría" al equipo estadounidense.

Vance, que vestía una chaqueta azul con cremallera y la bandera estadounidense en ⁠el brazo, ‌fue ​recibido por Tilman Fertitta, embajador en Italia, en la pista del aeropuerto de Malpensa.

Usha Vance también ​vestía de manera informal, con un abrigo blanco con la bandera estadounidense en la ‌espalda y el logo olímpico de los cinco anillos.

Las ‌imágenes de televisión mostraron a la ​pareja siendo recibida en el aeropuerto con un aplauso de varias decenas de atletas. "Todo el país, demócratas, republicanos, independientes, todos les apoyamos, les animamos y sabemos que nos van a hacer sentir orgullosos", dijo Vance.

Bromeando, añadió que, aunque su esposa, la segunda dama, no suele ser aficionada a los deportes, cada dos años se sumerge por completo en los Juegos Olímpicos e insiste en que los vean juntos.

Vance dijo que ella había ⁠sido así desde que empezaron a salir, y señaló que la capacidad de los Juegos para cautivar incluso a alguien ​que no suele interesarse por los deportes demuestra lo singularmente unificadores que son para el país.

A la pareja se unió el secretario de Estado, Marco Rubio, que vestía un traje azul y un suéter rojo. Posaron para una foto familiar antes de partir.

Se espera que el vicepresidente y el secretario de Estado asistan a la ceremonia de inauguración en el estadio San ⁠Siro el viernes por la noche.

El Comité Olímpico Internacional espera que la ceremonia no se vea empañada ​por abucheos contra los estadounidenses y que sea una muestra de respeto hacia los atletas de todo el mundo.

Existe la preocupación de que los espectadores puedan abuchear al equipo estadounidense o a los políticos, ya que ‍la presencia del personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) es motivo de enfado en Italia.

La división de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE respaldará al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EEUU en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, que se celebrarán ​del 6 al 22 de febrero.

Los representantes del ICE no llevarán a cabo ninguna labor policial en las calles italianas, según dijo el miércoles el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, quien desestimó como infundada la indignación política por ‍su presencia. (Información de Keith Weir; editado por Ed Osmond; editado en español por Patrycja Dobrowolska)