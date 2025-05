El vicepresidente Vance entrega al papa León XIV una invitación de Trump para visitar EEUU

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El vicepresidente estadounidense, JD Vance, extendió una invitación al papa León XIV para visitar Estados Unidos durante una reunión en el Vaticano el lunes en medio de una serie de esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para lograr un alto el fuego en la guerra de Rusia en Ucrania.

Vance le entregó al primer papa estadounidense una carta del presidente Donald Trump, y la primera dama invitándolo. El papa, nacido en Chicago, tomó la carta y la puso en su escritorio, y se le escuchó decir "en algún momento", según las imágenes del encuentro proporcionadas por Vatican Media.

Vance, quien se convirtió al catolicismo en 2019, también le dio al papa agustino una copia de dos de las obras más importantes de San Agustín, "La ciudad de Dios" y "Sobre la doctrina cristiana", según la oficina del vicepresidente. También le obsequió una camiseta de los Bears de Chicago con el nombre de León.

"Como probablemente pueda imaginar, la gente en Estados Unidos está extremadamente emocionada por usted", le dijo Vance a León mientras intercambiaban regalos.

El papa le dio a Vance una escultura de bronce con las palabras en italiano "La paz es una flor frágil" y un libro con imágenes de los apartamentos papales en el Palacio Apostólico. León señaló que Francisco elegió no vivir en ellos y agregó: "Y yo podría vivir ahí, pero no está totalmente decidido".

Vance encabezó la delegación de Estados Unidos en la misa formal de inicio de pontificado del primer papa estadounidense. En la reunión del lunes le acompañó el secretario de Estado, Marco Rubio, también católico, dijo el portavoz de Vance. Los dos también se reunieron con el ministro de Relaciones Exteriores del Vaticano, el arzobispo Paul Gallagher.

"Hubo un intercambio de opiniones sobre algunos temas internacionales actuales, pidiendo respeto por el derecho humanitario y el derecho internacional en áreas de conflicto y una solución negociada entre las partes involucradas", según un comunicado del Vaticano después de su reunión.

La Casa Blanca dijo que Vance y Gallagher "discutieron la libertad religiosa, la persecución de los cristianos en todo el mundo y el compromiso compartido del presidente Trump y el papa León XIV para detener la matanza en Ucrania y el Oriente Medio".

Según la foto de las visitas publicada por el Vaticano, el hermano de León, Louis Prevost, quien ha dicho que simpatiza con las ideas de Trump, y su esposa, Deborah, se unieron a la delegación durante la visita.

El Vaticano listó la delegación de Vance como la primera en una serie de reuniones privadas programadas por León el lunes con personas que acudieron a Roma para su primera misa como papa, como otros líderes cristianos y un grupo de fieles de su antigua diócesis en Chiclayo, Perú.

El Vaticano, que se vio en gran medida marginado durante los primeros tres años de la guerra de Rusia, ha ofrecido ser sede de cualquier conversación de paz mientras continúa con los esfuerzos humanitarios para facilitar intercambios de prisioneros y repatriar a los niños ucranianos llevados por Rusia.

Después de saludar brevemente a León al final de la misa del domingo, Vance pasó el resto del día en reuniones separadas con funcionarios como el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien dijo que esperaba que la reunión trilateral pudiera ser un “nuevo comienzo”.

Por la noche, Meloni habló por teléfono con el presidente Trump, y varios otros líderes europeos antes de la llamada de Trump con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el lunes, según un comunicado de la oficina de Meloni.

León, antes cardenal Robert Prevost, es un misionero agustino nacido en Chicago que pasó la mayor parte de su carrera en Chiclayo, una ciudad comercial peruana de alrededor de 800.000 habitantes en la costa norte del Pacífico.

Todo esfuerzo por Ucrania

Días antes desde su elección el 8 de mayo, León prometió "todo esfuerzo" para ayudar a traer la paz a Ucrania. También ha enfatizado su continuidad con el papa Francisco, quien hizo del cuidado de los migrantes y los pobres una prioridad de su pontificado.

Antes de su elección, Prevost compartió artículos de noticias en X que criticaban los planes del gobierno de Trump de deportaciones masivas de migrantes.

Vance fue uno de los últimos funcionarios extranjeros en reunirse con Francisco antes de la muerte del papa argentino el 21 de abril. Los dos habían tenido desacuerdos sobre la migración, en los que Francisco rechazó públicamente el plan de deportación del gobierno de Trump y corrigió la justificación teológica de Vance para ello.

___

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.