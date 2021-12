El videojuego Among Us lanza su versión para consolas de PlayStation y Xbox

La desarrolladora de videojuegos Innersloth ha anunciado que uno de sus videojuegos estrella, el título multijugador Among Us, ya está disponible por primera vez para consolas de Sony y Microsoft, en los modelos PlayStation 4 y Xbox One, así como las consolas de nueva generación PlayStation5 y Xbox Series X/S.

A través de un comunicado, ha anunciado que el videojuego ya está disponible con todo el contenido lanzado hasta la fecha, así como nuevas actualizaciones y algunas novedades exclusivas exclusivos.

Among Us se puede comprar a través de las bibliotecas oficiales de las consolas de Sony y Microsoft a un precio de 4,99 euros para las consolas Xbox y 3,99 euros para PlayStation 4 y 5.

En este comunicado, Innersloth ha indicado que, aunque la versión para todas las consolas es la misma, la vinculación de cuentas en PlayStation no está disponible, al contrario que la de usuarios de Xbox, que sí podrán acceder a esta función.

En esta ampliación a otras plataformas se incluyen las actualizaciones más recientes, entre las que se encuentran nuevos roles para los personajes tripulantes e impostores. De este modo, el ángel de la guarda puede lanzar un escudo de protección al resto de la tripulación y el ingeniero puede utilizar las rejillas de ventilación.

Además, en el rol de impostor, los usuarios tienen la oportunidad de elegir la opción Shapeshifter ('Cambiaformas'), que les permite disfrazarse y transformarse en otros compañeros. Asimismo, en Among Us se pueden desbloquear cosméticos temáticos gracias a los Cosmicubos, artículos que contienen elementos para personalizar los personajes.

Otra de las funciones disponibles para los jugadores de PlayStation 4 y Xbox, así como las consolas de nueva generación es la de juego cruzado. De este modo, se pueden convocar partidas 'online' de 4 a 15 participantes independientemente de la plataforma que utilicen para ello (siempre que sean las consolas con las que Among Us es compatible).

Cabe recordar que el juego se lanzó inicialmente como un multijugador 'online' para móviles, aunque actualmente también está disponible para PC y Nintendo Switch.