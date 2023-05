El videojuego en España facturó en 2022 un 12,09% más que el año anterior, hasta alcanzar 2.012 millones de euros

La industria del videojuego en España registró una facturación total de 2.012 millones de euros en 2022, lo que indica un crecimiento con respecto a 2021 valorado en un 12,09 por ciento, resultado de una recuperación de la pandemia ocasionada por el Covid-19, según la Asociación Española de Videojuegos (AEVI).

Es una de las conclusiones a las que ha llegado esta asociación en su nuevo anuario 'La industria del videojuego en España en 2022', un documento en el que se estudia su situación y el desarrollo en este país, así como el perfil de los jugadores españoles y sus intereses.

En 2022 se registró una facturación total de 2.012 millones de euros, lo que indica que produjo un crecimiento total del 12,09 por ciento con respecto al año anterior, cuando se estableció un beneficio de 1.795 millones de euros (entonces, con un crecimiento del 2,75 por ciento con respecto a 2020).

Según el anuario, ha crecido especialmente la facturación 'online' (1.180 millones de euros), como suscripción a servicios 'multiplayer', plataformas y aplicaciones; frente a la física (832 euros), esto es, 'hardware', 'software' y accesorios, que ha decrecido con respecto al ejercicio anterior (que fue de 882 millones de euros en total).

Desde AEVI consideran que "ha sido un récord", en palabras del director general de la asociación, José María Moreno. "Seguimos siendo el cuarto mercado en la Unión Europea, por detrás de Alemania, Francia e Italia. Estos mercados también han crecido, aunque quizá menos que nuestro país", ha comentado Moreno, que ha sugerido que ahora se percibe un "mayor interés por los videojuegos" debido a que "la gente joven le está dando una nueva visión más positiva que la que había antes" de esta industria.

Para el presidente de AEVI, Alberto González, parte del éxito del videojuego en este país se debe a que "la creatividad está muy por encima de la media de otros países" y que sus profesionales "aportan soluciones que no son fáciles de encontrar en otros sitios".

Además, el directivo mantiene que el interés por el consumo de títulos desarrollados en este país también se debe a que "en cuanto a la clasificación PEGI, es ejemplar en cumplimiento, seguimiento y conocimiento" a la hora de establecer un límite recomendado de uso de videojuegos.

Estos factores podrían dar respuesta a un notorio crecimiento total de la facturación de los videojuegos en España, que en 2022 registró un crecimiento en los datos de ventas de juegos para consola (7.010.421 unidades vendidas en total) y para PC (81.326 unidades).

La Asociación Española de Videojuegos también ha señalado en el informe que la industria del videojuego emplea a un total de 6.187 personas gracias a los 618 estudios de desarrollo repartidos por toda España, que tienen una media de 10 empleados por estudio.

Las comunidades autónomas que más estudios de videojuegos presentan son Andalucía (102, con un total de 694 trabajadores en total), Cataluña (165 estudios con 2.923 empleados) y Madrid (132 desarrolladoras de videojuegos con 1.373 trabajadores).

Siguen siendo más jugadores hombres

A nivel de jugadores, AEVI concluye en este informe que el pasado año se registraron 18,2 millones de usuarios, el 53 por ciento del total hombres (9,6 millones de usuarios) y el 47 por ciento mujeres (8,5 millones).

Por edades, los más jóvenes son los que juegan más a videojuegos: un 84 por ciento en el caso de los encuestados de 11 a 14 años, seguidos de los menores de 6 a 11 años (79% y los usuarios de 15 a 24 años (71%).

Los usuarios de 25 a 34 años, en cambio, suponen el 60 por ciento del total de jugadores, un porcentaje que se reduce a un 42 por ciento en los usuarios de 35 a 44 años, y a un 31 por ciento en los de 45 a 64 años.

En cuanto al tiempo que dedican los jugadores a estos títulos, AEVI ha indicado que los españoles dedican una media de 7,42 horas a la semanh a jugar a videojuegos, esto es, un 8,4 por ciento menos de tiempo respecto al año pasado, cuando la media era de 8,1 horas.

Aun así, superan a España países europeos como Alemania, cuyos jugadores dedican una media de 10,2 horas a la semana, Reino Unido (9,6 horas), Francia (7,9 horas) e Italia (7,5 horas).

'La industria del videojuego en España 2022' también determina que las consolas continúan siendo los dispositivos más utilizados para jugar, seguidas de las plataformas portátiles y los 'smartphones' (ambas con un 9%). Por el contrario, el PC y la tableta se utilizan en menor medida para estos fines, y en este caso son los adultos a partir de 35 años los que las prefieren.

Fifa 23 y pokemon, entre los más populares en 2022

Los géneros más populares en 2022 fueron los videojuegos de acción y los de rol, con un total de 1.786.554,09 y 1.449.099,89 unidades vendidas, respectivamente. Les siguen temáticas como la aventura (731.463,22 unidades), las carreras (535.301,53) y los de estrategia (407.628,84 unidades), entre otras.

A pesar de que el deporte fue el género menos popular entre los jugadores (1.114.501 unidades vendidas en 2022), FIFA 23 fue el videojuego lanzado en 2022 más vendido ese año. Los títulos que compeltan el podio son Pokemon Legends: Arceus y Nintendo Switch Sports.

Entre los 17 restantes del 'Top 20' que recoge AEVI se encuentran Gran Turismo 7 -que ocupa la décima posición-, Horizon Forbidden West (11ª), Grand Theft Auto V (15ª) y The Last Of Us Part II (19ª). Concluye la lista Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Finalmente, en cuanto a los 'eSports', los responsables de AEVI han comentado que estas competiciones de videojuegos han generado unos ingresos de 34 millones de euros en España y han logrado una penetración del 49 por ciento en el sector. A nivel de trabajadores profesionales se han registrado 577 y 240 jugadores profesionales en este ámbito.

Europa Press