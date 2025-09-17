El videojuego "FC 26" vuelve a los "fundamentos" de FIFA para reconciliarse con sus fans

Para la nueva entrega de "FC", los programadores de Electronic Arts apuestan por los "fundamentos" de esta serie de videojuegos de fútbol, en lugar de integrar nuevas funciones y características, según explicaron a AFP.

Antes llamada "FIFA" y rebautizada "EA Sports FC" en 2024 tras el fin de la colaboración entre la empresa estadounidense y la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), esta saga de casi tres décadas busca representar fielmente la acción en el campo de estrellas del fútbol, masculinas y femeninas, reales.

Disponible el 26 de septiembre para PC y consolas, y desde el viernes en acceso anticipado, "EA Sports FC 26" tendrá el difícil reto de reconciliarse con los seguidores tras el muy criticado "FC 25".

"Siempre estamos atentos" a estas opiniones, aseguró a AFP Bogdan Banasiewicz, uno de los desarrolladores del juego, durante la feria Gamescom en agosto.

Aunque "FC 25" sigue siendo el juego más vendido en Europa en 2024, el equipo centró la comunicación de esta nueva entrega en las críticas de los jugadores y abrió un portal oficial en línea para poder publicar sus quejas.

"Hay jugadores muy implicados que pueden ser muy expresivos", reconoció Banasiewicz. "No hay ningún problema, nosotros seguimos el juego, entendemos" sus frustraciones.

Tras la incorporación el año pasado del modo "Rush", que permite encarnar a un solo miembro de un equipo en partidos de 5 contra 5, esta nueva versión de "FC" se centra más en perfeccionar la mecánica de juego existente.

"Queremos mejorar los fundamentos" para que haya "más autenticidad, más variedad, más profundidad", dijo Sam Rivera, responsable de desarrollo de "FC 26".

Los programadores han buscado hacer el juego más dinámico, reduciendo el tiempo de reacción entre el momento en que el jugador pulsa un botón y la acción efectiva en la pantalla, añadió.

"FC 26" también aumentó el uso de la inteligencia artificial (IA): "Llevamos años utilizando la IA, pero este año se aplica al posicionamiento" de los porteros, explicó Rivera, indicándoles "cuándo salir, cuándo quedarse, cubrir el primer o el segundo palo...".

Esta vez la serie estrella de los juegos deportivos tiene que hacer frente a nuevos rivales que han aparecido en 2025: el francés "Rematch", un juego de fútbol dinámico y espectacular que ha reunido a más de cinco millones de jugadores en un mes, y "Fifa Rivals", un título para móviles que marca el regreso de la instancia mundial del fútbol al universo de los videojuegos.

