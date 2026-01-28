El vigente campeón PSG y Real Madrid a los playoffs de la Champions

El vigente campeón, París Saint-Germain, y el último finalista Inter de Milán, además del quince veces ganador del torneo, Real Madrid, deberán pasar por los playoffs en febrero para acceder a octavos de final de la Liga de Campeones

En ese repechaje también estarán otros equipos que conquistaron la máxima competición europea en el pasado, como Juventus, Borussia Dortmund y Benfica, tras la disputa este miércoles de la octava y última jornada de la liguilla

Junto al Real Madrid, que perdió 4-2 en Lisboa ante el Benfica, estará otro equipo español en la ronda de dieciseisavos, el Atlético de Madrid, que cayó en casa ante el Bodo/Glimt noruego por 2-1

Ambos conjuntos madrileños, al igual que PSG, Inter y Juve, afrontarán la eliminatoria a doble partido como cabezas de serie, por lo que disputarán la vuelta en casa

El primer juego de la eliminatoria se disputará los días 17 y 18 de febrero, mientras que el choque definitivo tendrá lugar el 24 y 25 del mismo mes

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa cayó al noveno puesto de la liga de 36 equipos de la Champions a pesar del doblete de Kylian Mbappé ante el Benfica del antiguo entrenador merengue, José Mourinho

El PSG de Luis Enrique, por su parte, no pasó del empate (1-1) en el Parque de los Príncipes ante el Newcastle inglés, que también irá a playoffs

Una de las mayores sorpresas de la última jornada de Champions fue la derrota en el Metropolitano del Atlético de Madrid ante el modesto Bodo/Glimt noruego

Los hombres de Diego Pablo Simeone se adelantaron con un gol de su delantero Alexander Sorloth (15'), pero dos dianas en el segundo tiempo del Bodo les condenaron a jugarse la vida en febrero si quieren estar en octavos

El sorteo de los emparejamientos del repechaje de dieciseisavos tendrá lugar el viernes