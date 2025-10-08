El Villarreal-Barcelona se disputará en Miami el 20 de diciembre, confirma La Liga

Por Fernando Kallas

MADRID, 8 oct (Reuters) - El partido del Villarreal frente al Barcelona se disputará el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami, anunció el miércoles el presidente de LaLiga, Javier Tebas, lo que supone la primera vez que un encuentro oficial de una liga europea se jugará en el extranjero.

Tras la reticente aprobación de la UEFA a principios de semana, Tebas confirmó la sede del encuentro de la jornada 17.

"Se trata de un solo encuentro dentro de los 380 que conforman la temporada", dijo Tebas en un comunicado el miércoles, defendiendo la decisión.

"LaLiga representa a millones de aficionados en todo el mundo (...) Este partido busca precisamente acercar nuestro fútbol a esa afición global sin menoscabar el compromiso con quienes cada jornada lo disfrutan en los estadios de España", señaló.

El registro para la preventa de entradas ya está abierto en LALIGAMIAMI.com y los boletos saldrán a la venta el 22 de octubre, mientras LaLiga continúa sus esfuerzos por ampliar su huella en el lucrativo mercado norteamericano.

Inspirada en las estrategias de la NFL y la NBA, la liga española lleva casi una década persiguiendo sus ambiciones transatlánticas, aunque se ha enfrentado a la reacción de aficionados, jugadores y la propia UEFA.

Para responder a las preocupaciones de los aficionados locales, LaLiga confirmó que los abonados del Villarreal recibirán una compensación. Aquellos que deseen asistir al partido de Miami tendrán cubiertos los gastos de desplazamiento, mientras que los que opten por no viajar recibirán un descuento del 30% en sus abonos.

"Para el Villarreal CF es una oportunidad histórica para poder seguir creciendo y tener visibilidad en un país tan importante como Estados Unidos. Con esta iniciativa podremos llegar a aficionados de otras partes del mundo y poder seguir expandiendo la marca del club y de LaLiga", señaló el presidente del Villarreal, Fernando Roig, en un comunicado.

El partido, que se disputará en el Hard Rock Stadium, con capacidad para 65.000 espectadores, pone de relieve la tensión existente entre las ambiciones globales del fútbol y su arraigo en las comunidades locales.

Aunque LaLiga aspira a mostrar su producto a una audiencia internacional, el traslado ha reavivado los debates sobre el equilibrio entre los intereses comerciales y las tradiciones del deporte. (Reporte de Fernando Kallas. Editado en español por Javier Leira)