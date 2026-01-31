El Villarreal empata ante Osasuna y se descuelga en la pelea por LaLiga

El Villarreal se volvió a descolgar de la lucha por el liderato de LaLiga al empatar 2-2 ante Osasuna este sábado en El Sadar, en la vigesimosegunda jornada del campeonato español.

Gerard Moreno (17') adelantó de penal al equipo castellonense, ventaja que los navarros revirtieron con los tantos de Víctor Muñoz (20') y el croata Ante Budimir (47'). Pero el delantero del Submarino Amarillo (70') puso al final las tablas en el marcador, sellando un doblete.

Así, el Villarreal, que perdió la semana anterior ante el Real Madrid (2-0), se mantiene en cuarto lugar, ahora con 42 puntos, diez menos que el líder FC Barcelona, que disputará este sábado su partido ante el Elche en el Martínez Valero. Osasuna, por su parte, se coloca noveno con 26 puntos.

Antes, el Oviedo rompió su sequía de cuatro encuentros sin triunfo al imponerse al Girona por 1-0 gracias al tanto de Ilyas Chaira (74').

Pese a la victoria, el conjunto asturiano continúa colista con 16 puntos, mientras que el Girona se queda en la undécima posición, con 25 unidades.