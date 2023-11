El Villarreal sac贸 una necesaria victoria para su futuro en la Liga Europa 2023-2024 al imponerse con mucho sufrimiento este jueves por 1-2 al Maccabi Haifa israel铆, gracias a dos goles en los compases finales que dan un respiro a su t茅cnico, Jos茅 Rojo 'Pacheta'.

El 'Submarino Amarillo' demostr贸 en Larnaca (Chipre), lugar de exilio de su rival por el conflicto b茅lico en su pa铆s y sin la presencia de p煤blico, que no atraviesa su mejor momento. Goz贸 de m煤ltiples ocasiones, dos penaltis incluidos, pero se choc贸 contra un gran Keouf, que mantuvo con vida a los suyos hasta la marcha final del equipo visitante, salvado por dos goles rel谩mpago de Alex Baena y Alexander Sorloth.

Pacheta opt贸 por muchas rotaciones para afrontar este tercer encuentro europeo donde esperaba coger 谩nimo y sensaciones para la dura visita al Civitas Metropolitano del fin de semana. Pese a los cambios en el once, su equipo sali贸 bien y tom贸 r谩pidamente el control, con un activo del chileno Ben Brereton.

El delantero tuvo las dos primeras buenas opciones del Villarreal, pero el guardameta local ya comenz贸 a avisar su inspirada tarde. Poco a poco, el Maccabi trat贸 de rehacerse y amenaz贸 el 谩rea del veterano Pepe Reina, que tambi茅n tuvo trabajo en los primeros minutos.

El conjunto castellonense se fue desinflando y fue castigado con la desventaja en el marcador despu茅s de que una larga revisi贸n del VAR diese por bueno el remate en soledad de Seck en el segundo palo. El 'Submariano' pudo replicar r谩pido gracias a un penalti, pero ni Sorloth ni Trigueros pudieron con Keouf, que detuvo sus dos lanzamientos, el del noruego repetido por la invasi贸n del 谩rea antes de tiempo por parte de un rival.

Tras el paso por los vestuarios, el Villarreal volvi贸 a salir mejor en busca de lograr el empate lo antes posible. El joven Pascual tuvo una buena opci贸n para no acert贸 en su remate cercano a la porter铆a y Mandi se volvi贸 a chocar con un valiente Keouf, que tap贸 su potente disparo a bocajarro.

El Maccabi se refugiaba atr谩s y buscaba sorprender en alguna transici贸n, con Khalaili teniendo una muy clara y con su potente disparo march谩ndose cerca del palo de Reina. Pacheta decidi贸 un cambio de rumbo y meti贸 de una tacada a Parejo, Baena y Pino para el tramo final del partido.

El Villarreal aceler贸 con los cambios, a riesgo de quedar expuesto a alg煤n contragolpe que acabase con sus opciones, pero encontr贸 su premio finalmente en dos jugadas por la izquierda pasado el minuto 80. Alberto Moreno envi贸 un buen env铆o al coraz贸n del 谩rea donde Baena no perdon贸 para empatar y poco despu茅s, tras una buena jugada de Capoeu, el lateral andaluz dispar贸 y aunque no pudo superar a Keouf, el rechace no lo fall贸 Sorloth para firmar la remontada y no comprometer su futuro continental.