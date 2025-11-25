El Villarreal se hunde en la Champions con una goleada 4-0 ante el Dortmund

El Villarreal encajó este martes su cuarta derrota en cinco partidos de la Liga de Campeones tras perder 4-0 en su visita al Borussia Dortmund, resultado que merma las opciones del Submarino Amarillo de avanzar a octavos de final.

El conjunto castellonense, que solo ha sumado un punto, ocupa la 33ª posición del grupo único de 36 equipos y sigue alejándose de las 24 primeras posiciones, que permiten avanzar de ronda.

Un doblete del guineano Serhou Guirassy (45+2', 54' de penal) y las dianas de Karim Adeyemi (59') y Daniel Svensson (90+5') dieron la victoria al Dortmund, que pasa a ocupar provisionalmente la 6ª posición, dentro del Top 8 que clasifica directamente a octavos de final.

El Submarino Amarillo se mantuvo firme en el partido hasta el tiempo añadido del primer tiempo. Tras un saque de esquina, el balón quedó en el área, hasta que el argentino Aarón Anselmino logró enviar un balón elevado a Guirassy, que remató de cabeza sobre la línea de gol.

Los españoles pedían mano del defensa Waldemar Anton previa al gol, pero la diana fue validada tras la intervención del VAR.

En el segundo tiempo, el argentino Juan Foyth salvó un disparo rival sobre la línea de gol, aunque en esta ocasión el VAR sí sancionó mano del capitán del Villarreal, que fue expulsado. Pese a que el arquero brasileño Luiz Junior detuvo el disparo de Guirassy, el guineano recuperó el balón tras el rechace y marcó a placer el segundo.

Con el Submarino ya noqueado, Adeyemi marcó el tercero, tras una internada al área.

En el tiempo añadido, Svensson cerró la goleada (90+5'), que pudo haber sido más abultada, ya que el portugués Fabio Silva envió al travesaño un penal (81').

En su complicado objetivo por entrar al menos entre la 9ª y 24ª posiciones, que dan acceso a un repechaje previo a los octavos de final, el Villarreal se enfrentará en sus últimos tres partidos al Copenhague y Ajax en su cancha, antes de terminar la fase de grupo único en casa del Bayer Leverkusen.

bur-dam/pm