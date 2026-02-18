El Villarreal vence al Levante (1-0) y afianza el tercer puesto

El Villarreal se impuso por 1-0 al Levante este miércoles en el Ciutat de Valencia en partido aplazado de LaLiga y abrió una brecha de tres puntos sobre el Atlético de Madrid en la lucha por el tercer puesto.

El cuadro castellonense, tercero con 48 puntos, aprovechó la derrota del Atlético ante el Rayo Vallecano el domingo.

Los pupilos de Marcelino García Toral se colocaron a 12 unidades del líder Real Madrid.

El Levante, decimonoveno y penúltimo en la tabla, tuvo más posesión en el choque que debió disputarse en diciembre, pero que fue suspendido debido a la alerta por fuertes lluvias.

El Submarino Amarillo se mostró peligroso al contragolpe y encontró el premio cuando el internacional georgiano anotó con sangre fría con el guardameta del Levante, Mathew Ryan, fuera del arco.