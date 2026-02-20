El vínculo entre un macaco bebé y un orangután de peluche fascina al público en un zoo de Tokio

Por Tom Bateman y Rikako Maruyama

ICHIKAWA, Japón, 20 feb (Reuters) - En un zoológico a las afueras de Tokio, el recinto de los monos se ha convertido en una atracción imprescindible gracias a una pareja inseparable: Punch, un bebé macaco japonés, y su compañero, un orangután de peluche.

La madre de Punch abandonó al macaco cuando nació hace siete meses en el zoológico de la ciudad de Ichikawa y, cuando un visitante se dio cuenta y alertó a los cuidadores del zoológico, estos se pusieron manos a la obra.

Los macacos japoneses bebés suelen aferrarse a sus madres para desarrollar fuerza muscular y para tener seguridad, por lo que Punch necesitaba una intervención rápida, según explica el cuidador Kosuke Shikano. Los cuidadores probaron con sustitutos como toallas enrolladas y otros peluches antes de decidirse por un orangután naranja de ojos saltones, vendido por la empresa sueca de muebles IKEA.

"Este peluche tiene el pelo relativamente largo y varios puntos por los que se puede agarrar fácilmente", explicó Shikano. "Pensamos que su parecido con un mono podría ayudar a Punch a integrarse de nuevo en la manada más adelante, y por eso lo elegimos".

Desde entonces, rara vez se ha visto a Punch sin él, arrastrando el peluche a todas partes a pesar de que es más grande que él, y deleitando a los fans que han acudido en masa al zoológico desde que los vídeos de los dos se hicieron virales.

"Ver a Punch en las redes sociales, abandonado por sus padres pero aun así esforzándose tanto, me conmovió mucho", dijo Miyu Igarashi, una enfermera de 26 años. "Así que cuando hoy tuve la oportunidad de quedar con una amiga, le sugerí que fuéramos juntas a ver a Punch".

Shikano cree que la madre de Punch lo abandonó debido al calor extremo que hacía en julio cuando dio a luz.

Punch ha tenido algunas dificultades con los otros monos al intentar comunicarse con ellos, pero los cuidadores del zoológico dicen que es parte del proceso de aprendizaje y que se está integrando poco a poco en la manada.

"Creo que llegará un día en el que ya no necesite su peluche", dijo Shikano. (Información de Tom Bateman y Rikako Maruyama; redacción de Hina Suzuki; edición de Chang-Ran Kim y Kate Mayberry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)