El volcán enturbia la alegría navideña entre los evacuados de la palma

Por Marco Trujillo

La palma, españa, 23 dic (reuters) - dacil batista no sentía mucha alegría navideña mientras recortaba un abeto de plástico junto a la caravana en la que ella, su familia y sus mascotas viven desde que la erupción volcánica de la isla española de la palma les obligó a abandonar su hogar.

"Por mucho que estés mal, y más en estas fechas, tienes que ser fuerte, sobre todo por (los niños), porque ellos tienen esa ilusión de la Navidad", dijo esta joven de 22 años, madre de dos hijos.

El volcán Cumbre Vieja se calmó la semana pasada, lo que alimentó la esperanza de que haya acabado por fin la erupción iniciada el 19 de septiembre, que obligó a evacuar a miles de residentes, destruyó unos 3.000 edificios y devastó las cosechas.

Batista dice que los niños han echado de menos su casa y su jardín con columpios, un tobogán y una casa de juguete.

"Pero volveremos a casa y lo seguirán teniendo (todo) y ya veremos cómo haremos", dijo a Reuters después de que ver un video de su vivienda, en gran parte intacta, aunque cubierta con toneladas de ceniza oscura.

"Hay mucha gente que lo está pasando mucho peor que nosotros ahora mismo. Nosotros tenemos la casa", dijo el compañero de Batista, Adam González, de 27 años, que se ha adaptado a la vida en la caravana después de pasar muchas noches sin dormir allí durante la erupción.

Recuerda cómo los frecuentes temblores sacudían el vehículo, asustando a la familia y a sus numerosas mascotas: un perro, una docena de pájaros, dos tortugas y una pitón.

"Son tres meses, es verdad, pero ahora se hace difícil el no verlo, no escucharlo (...) saber que pasó pero como si no hubiera pasado nada", añadió.

A algunos residentes se les ha permitido volver a sus casas, pero el aparcamiento donde la familia tiene su caravana sigue lleno de casas móviles. El ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha colocado un gran árbol de Navidad sobre el aparcamiento con el fin de crear un ambiente más festivo para los que quedan.

La gente se ha apresurado a ayudar a los demás. Un vecino alemán regaló a la familia otra caravana, en la que se alojan ahora la suegra de Batista y su hijo, tras enterarse de que los seis habían compartido un mismo vehículo.

Salvo que se reanude la actividad volcánica, las autoridades podrían declarar el fin de la erupción esta semana.

(Escrito por Andrei Khalip; editado en español por Flora Gómez)