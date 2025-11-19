El volcán indonesio Semeru entra en erupción y se eleva el nivel de alerta al máximo

YAKARTA, 19 nov (Reuters) - El volcán Semeru de Indonesia entró en erupción el miércoles y la agencia vulcanológica del país elevó al máximo el nivel de alerta de la montaña más alta de la isla de Java.

El volcán expulsó nubes de ceniza hasta 2 kilómetros por encima del pico de la montaña, dijo la agencia, añadiendo que los residentes debían mantenerse a una distancia de 2,5 kms debido a los riesgos.

Semeru, de más de 3.600 metros de altura, es uno de los cerca de 130 volcanes activos de Indonesia.

Indonesia se extiende a lo largo del "Cinturón de Fuego del Pacífico", una zona de gran actividad sísmica, en la que confluyen distintas placas de la corteza terrestre y se produce un gran número de terremotos y volcanes.

