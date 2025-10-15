El volcán Lewotobi Laki Laki en Indonesia hace una nueva erupción de ceniza caliente

YAKARTA, Indonesia (AP) — El monte Lewotobi Laki Laki, uno de los volcanes más activos de Indonesia, entró en erupción por segundo día consecutivo el miércoles, expulsando enormes columnas de ceniza caliente que luego cubrieron las aldeas. No se reportaron víctimas de inmediato.

La Agencia de Geología de Indonesia informó que una erupción en la madrugada expulsó lava y nubes de ceniza que alcanzaron 10 kilómetros de altura. Otra explosión menos de nueve horas después produjo una nube de ceniza en forma de hongo que se elevó hasta 8 kilómetros.

El atronador volcán en la remota isla de Flores entró en erupción tres veces el martes. Avalanchas de nubes de gas abrasador mezcladas con rocas y lava descendieron por las laderas en las erupciones de la mañana y el mediodía. La tercera erupción del día iluminó el cielo nocturno con lava incandescente y relámpagos.

Varias aldeas han quedado cubiertas de ceniza y escombros, afirmó Hadi Wijaya, jefe del Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos, en un comunicado. Advirtió a los residentes que estén atentos a las fuertes lluvias, que podrían desencadenar flujos de lava en los ríos que se originan en el volcán.

La montaña de 1584 metros está en el nivel de alerta más alto desde una erupción el 18 de junio, y se estableció una zona de exclusión a 7 km del cráter a medida que las erupciones se volvieron más frecuentes. Su gran erupción en noviembre de 2024 mató a nueve personas e hirió a docenas. También entró en erupción en marzo.

Indonesia es un archipiélago de más de 280 millones de personas con actividad sísmica frecuente. Tiene 120 volcanes activos y se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, una serie de líneas de fallas sísmicas en forma de herradura que rodean la cuenca del océano Pacífico.

