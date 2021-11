El Volvo P1800 de Lee Johnstone del Reino Unido se coronó como ganador de la Gran Final Global de la gira 2021 Hot Wheels™ Legends Tour en Jay Leno’s Garage

EL SEGUNDO, California--(BUSINESS WIRE)--nov. 14, 2021--

El ganador del 2021 Hot Wheels™ Legends Tour fue seleccionado hoy durante un evento de transmisión en vivo global en Jay Leno's Garage. Proveniente de Somerset, Inglaterra, el Volvo P1800 de 1969 construido por Lee Johnstone se unirá a un prestigioso grupo de autos personalizados en Hot Wheels Garage of Legends™ y será inmortalizado para siempre como un juguete fundido a presión Hot Wheels® 1:64.

Este Volvo P1800 "Aint No Saint" Gasser se registró originalmente como nuevo en 1969. Su propietario, el mecánico de motores inglés Lee Johnstone, de 71 años, adquirió el vehículo como una carcasa rodante oxidada antes de restaurarlo, modificarlo y transformarlo completamente en el monstruo de un cuarto de milla que es hoy. Luciendo un bloque grande Chevrolet 454, su nueva planta de energía está cubierta con un sobrealimentador GMC 671 y carburadores dobles de cuatro barriles. Con un acabado en un tono apropiado de verde Volvo, es la verdadera culminación de más de 50 años de experiencia de "competir, romper, construir mejor". Quizás lo más importante, y en un verdadero espíritu desafiante, "Aint No Saint" también es un asunto familiar, con las tres hijas de Lee, Eleanor, Sarah y Victoria, compartiendo las tareas de conducción, y su esposa, Sue, lista para ayudar a la tripulación.

Terminando su cuarto año, el Hot Wheels Legends Tour es una competencia mundial que abarca 11 países y cinco continentes, lo que la convierte en la exhibición de autos itinerante internacional más grande del mundo. Se presentaron miles de modelos para competir en una serie de paradas virtuales y en persona, que comenzaron en abril de 2021. Durante los últimos siete meses, algunas de las creaciones personalizadas más únicas e inspiradoras se enfrentaron cara a cara, todo para tener la oportunidad de convertirse en el próximo juguete fundido a presión de Hot Wheels a ser vendido y con el que los fanáticos de todas las edades jueguen, en todo el mundo.

La Gran Final mundial de este año fue organizada conjuntamente por el famoso entusiasta de los automóviles Jay Leno y el embajador de los deportes de motor Jarod DeAnda durante un evento de transmisión en vivo virtual, donde se les unió una variedad de expertos en automoción y diseño de todo el mundo, para completar la tarea de elegir al ganador de 2021. Junto a ellos en el escenario estaban Ted Wu, Jefe Global de Diseño de Vehículos, Mattel; Bryan Benedict, director de diseño de vehículos, Mattel; Brendon Vetuskey, diseñador de vehículos, Mattel; Henrik Fisker, icono del diseño automotriz; Elana Scherr, editora senior de Car and Driver; el personalizador de automóviles y gurú de la electrónica automotriz Mad Mike; y la creadora de contenido automotriz y entusiasta de los giros Sara Choi.

“El Hot Wheels Legends Tour se ha convertido verdaderamente en una celebración global de las creaciones de automóviles personalizados”, señaló Ted Wu, vicepresidente, director global de diseño de vehículos de Mattel. “Con la incorporación de cinco nuevos países al Tour, hemos podido llegar e interactuar con millones de nuevos fanáticos y constructores de todo el mundo. El Volvo Gasser es una maravillosa expresión de autenticidad, creatividad y, lo más importante, espíritu de garaje. Esperamos dar la bienvenida a Lee Johnstone y su Volvo P1800 de 1969 a la familia Hot Wheels y presentar al mundo nuestro nuevo juguete fundido a presión Hot Wheels Legends Tour”.

“Tener a mi familia aquí conmigo en este momento fue tan especial”, señaló Lee Johnstone. “Estoy emocionado de que mi auto se convierta en un juguete fundido a presión de Hot Wheels y de poder compartir mi proyecto pasión a escala 1:64 con el mundo. Es increíble ser el primer ganador del Reino Unido”.

El Hot Wheels Legends Tour 2021 fue posible en colaboración con Walmart y Mobil 1.

Para obtener más información sobre Hot Wheels Legends Tour, visite https://hotwheels.mattel.com/explore/en/legends-tour.

Acerca de hot wheels

Como la marca de 53 años más relevante que nunca, Hot Wheels es la franquicia de vehículos líder en el mundo que representa y une todos los segmentos de la cultura del automóvil. Durante décadas, Hot Wheels ha demostrado su influencia en la cultura automotriz y pop con un diseño legendario y un rendimiento épico. A través de colaboraciones incomparables con líderes mundiales en ropa de calle, moda, lujo, entretenimiento, deportes de acción y deportes de motor, Hot Wheels es el juguete n.° 1 en ventas en el mundo* con más de 8 mil millones de vehículos vendidos. La marca atrae a los fanáticos de cada generación a través de eventos inmersivos en vivo, competencias globales, atracciones de parques temáticos, juegos digitales de clase mundial, productos de consumo y contenido de cine y televisión.

Acerca de Mattel

Mattel es una empresa líder mundial en juguetes y propietaria de uno de los catálogos de franquicias de entretenimiento para niños y familias más sólidos del mundo. Creamos productos y experiencias innovadoras que inspiran, entretienen y desarrollan a los niños a través del juego. Involucramos a los consumidores a través de nuestra cartera de marcas icónicas, incluidas Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends®, UNO® y MEGA®, así como de otras propiedades intelectuales populares que poseemos o licenciamos en asociación con compañías de entretenimiento global. Nuestras ofertas incluyen contenido de cine y televisión, juegos, música y eventos en vivo. Operamos en 35 ubicaciones y nuestros productos están disponibles en más de 150 países en colaboración con las principales empresas de venta minorista y comercio electrónico del mundo. Desde su fundación en 1945, Mattel se enorgullece de ser un socio de confianza que empodera a los niños para explorar las maravillas de la niñez y alcanzar su potencial máximo.

Acerca de Mobil 1

El aceite de motor Mobil 1™ es la marca líder mundial de aceite de motor sintético. Nuestra tecnología avanzada permite que los aceites de motor Mobil 1 cumplan o superen algunos de los estándares más estrictos de la industria y brinden una protección excepcional incluso en condiciones de conducción extremas. El aceite de motor Mobil 1 está diseñado para ayudar a proteger las partes críticas del motor, maximizar el rendimiento del motor y prolongar la vida útil del motor. Para obtener más información, visítenos en línea en www.mobil1.us o siga a @ Mobil1 en Facebook, Instagram y Twitter.

