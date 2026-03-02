El voto de Groenlandia en las elecciones danesas pondrá a prueba la opinión sobre la independencia

Por Jacob Gronholt-Pedersen y Soren Jeppesen

El voto de Groenlandia en las elecciones parlamentarias de Dinamarca del 24 de marzo servirá como barómetro del deseo de independencia de los ‌groenlandeses, en un momento en ‌que las visiones ⁠contrapuestas sobre la futura relación de la isla ártica con Copenhague ponen de manifiesto divisiones políticas que podrían crear oportunidades que el presidente estadounidense Donald Trump podría aprovechar.

"La parte estadounidense ha comenzado a buscar áreas en las que ​Groenlandia tiene ⁠desacuerdos reales con ⁠Dinamarca", dijo Ulrik Pram Gad, investigador del Instituto Danés de Estudios Internacionales. Sin embargo, añadió que la reciente presión de Estados Unidos ​había fortalecido inadvertidamente la cooperación entre Nuuk y Copenhague.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, convocó las elecciones con el ‌fin de aprovechar el creciente apoyo interno a su firme rechazo a la ​presión estadounidense sobre Groenlandia, una postura que ha obtenido un ​amplio respaldo en todo el espectro político danés.

En Groenlandia, colonia danesa hasta que pasó a formar parte oficialmente del Reino de Dinamarca en 1953, las elecciones pondrán a prueba si esa presión ha impulsado el sentimiento hacia una independencia más temprana o una mayor insatisfacción tanto con Dinamarca como con el Gobierno de coalición de la isla. El movimiento independentista, que comenzó en la década de 1970, ha ganado fuerza en los ​últimos años.

Desde las elecciones parlamentarias celebradas en Groenlandia en marzo del año pasado, se ha producido una división política más marcada. Cuando se convocaron las elecciones danesas el jueves, el líder de ⁠Naleraq, Pele Broberg, acusó a otros partidos de "ceder acríticamente a los deseos de Dinamarca y del pueblo danés de apropiarse de Groenlandia" y dijo que algunos querían "eliminar nuestro ‌derecho a la independencia".

"Como único partido de la oposición, Naleraq podría atraer a muchos votantes insatisfechos", dijo Rasmus Leander Nielsen, profesor asociado de la Universidad de Groenlandia.

Un legislador de Naleraq en el Parlamento de Groenlandia ha viajado durante el último año a Estados Unidos, donde se ha reunido con miembros del Gobierno de Trump sin el consentimiento del Gobierno de Groenlandia, lo que ha provocado una mayor división en el debate público entre los 57.000 residentes de Groenlandia.

Los analistas dicen que la frustración con Dinamarca y el creciente deseo de autonomía podrían erosionar el apoyo tradicional ‌a los partidos de la coalición gobernante, como Siumut e Inuit Ataqatigiit, lo que haría que el voto de Groenlandia fuera más impredecible ⁠que en anteriores elecciones danesas.

Copenhague ha tratado de reparar la relación con Groenlandia tras varios incidentes en los últimos años ‌relacionados con acusaciones de conducta indebida por parte de las autoridades danesas.

El año pasado, Dinamarca se disculpó públicamente ante ⁠las mujeres groenlandesas que fueron sometidas durante décadas a prácticas de control de la natalidad involuntarias. ⁠La campaña de anticoncepción salió a la luz en 2022, cuando los registros revelaron que miles de mujeres y niñas de tan solo 13 años fueron sometidas a la colocación de dispositivos intrauterinos sin su conocimiento ni consentimiento entre 1966 y 1991, año en que Groenlandia asumió el control de su sistema sanitario.

Siumut pide la publicación inmediata de un informe pericial que examine si la campaña constituyó un ‌genocidio, y ha pedido que los votantes tengan acceso a ​las conclusiones antes de las elecciones del 24 de marzo.

A pesar de la problemática relación, muchos groenlandeses se sintieron aliviados cuando Frederiksen consiguió el apoyo de aliados europeos clave ante el interés de Trump por hacerse con el control de la isla.

"Algunos se han enfadado mucho con Mette Frederiksen, pero otros también han señalado que ha sabido ‌defender muy bien a Groenlandia", dijo Leander. (Información adicional de Stine Jacobsen; edición de Hugh Lawson; edición en español de Paula Villalba)