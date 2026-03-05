El vuelo de repatriación de reino unido desde omán se retrasa debido a problemas técnicos

LONDRES, 5 mar (Reuters) - Reino Unido anunció el jueves que su primer ‌vuelo de ‌repatriación ⁠desde Omán había sido reprogramado debido a problemas operativos, entre ellos retrasos en el embarque ​de ⁠los ⁠pasajeros.

El Gobierno había fletado un vuelo de Mascate ​a Londres, que debía partir el miércoles por ‌la noche, para los ciudadanos británicos ​y sus cónyuges ​o parejas e hijos, dando prioridad a las personas más vulnerables.

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores dijo el jueves que el vuelo no pudo despegar debido ​a problemas técnicos.

En declaraciones a Sky News, Alex Norris, , dijo que también ⁠se habían producido retrasos en el embarque de los pasajeros ‌como parte de los problemas operativos.

Ahora se esperaba que el vuelo despegara más tarde el jueves.

Cientos de miles de ciudadanos europeos se han quedado varados en los países del golfo Pérsico desde que Israel ‌y Estados Unidos atacaran Irán el sábado y este respondiera atacando ⁠a sus vecinos.

Reino Unido dijo que tenía ‌unos 300.000 ciudadanos en los países ⁠del golfo Pérsico, ya fuera ⁠de vacaciones, en tránsito o residiendo allí de forma permanente. British Airways, que actualmente no puede volar desde Dubái, Doha, Abu Dabi, Baréin, Amán y Tel Aviv, ‌dijo que operaría vuelos ​desde Mascate el jueves, viernes y sábado, y que estaban completos. (Reportaje de Sam Tabahriti en Londres y Gursimran Kaur en Bangalore; edición ‌de Christopher Cushing, Kate Mayberry y Kate Holton.)