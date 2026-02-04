El Washington Post despide personal, recorta cobertura deportiva e internacional: fuente
Por Jaspreet Singh
4 feb (Reuters) - El Washington Post informó el miércoles a su personal que iniciaba un amplio proceso de despidos que recortaría drásticamente su departamento de deportes y reduciría su presencia internacional, informó a Reuters una fuente familiarizada con el asunto.
El editor ejecutivo Matt Murray anunció los despidos en una llamada con los empleados, según la fuente, que pidió permanecer en el anonimato por tratarse de un asunto privado.
"Cerraremos el departamento de deportes en su forma actual", dijo Murray en una llamada a toda la empresa que comenzó a las 8:30 hora del este (1330 GMT). La fuente compartió con Reuters la transcripción de la llamada.
"Todos los departamentos se verán afectados. Política y Gobierno seguirá siendo nuestra sección más importante y seguirá siendo fundamental para nuestro compromiso y el crecimiento de suscriptores".
The Post no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de Reuters. (Reporte de Jaspreet Singh y Kritika Lamba en Bangalore; edición de Tasim Zahid y Arun Koyyur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)