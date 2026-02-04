El Washington Post despide personal, recorta cobertura deportiva e internacional: fuente

Por Jaspreet Singh

4 feb (Reuters) - El Washington Post ⁠informó el miércoles ⁠a su personal que iniciaba un amplio proceso de despidos ⁠que recortaría ‌drásticamente ​su departamento de deportes y reduciría ​su presencia internacional, informó a Reuters una ‌fuente familiarizada con ‌el asunto.

El ​editor ejecutivo Matt Murray anunció los despidos en una llamada con los empleados, según la fuente, que pidió permanecer en el anonimato por tratarse de un asunto ⁠privado.

"Cerraremos el departamento de deportes en su ​forma actual", dijo Murray en una llamada a toda la empresa que comenzó a las 8:30 hora del este (1330 GMT). La fuente compartió con ⁠Reuters la transcripción de la llamada.

"Todos los departamentos ​se verán afectados. Política y Gobierno seguirá siendo nuestra sección más importante y ‍seguirá siendo fundamental para nuestro compromiso y el crecimiento de suscriptores".

